Ο Τσιτσιπάς δεν έχει δώσει το δίπλωμά του - Η Τροχαία δεν δέχεται πως οδηγούσε ο πατέρας του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του στην Τροχαία έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, διαφορετικά αντιμετωπίζει τη σύσταση δικογραφίας για απείθεια. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από καταγγελία για υπερβολική ταχύτητα με την πολυτελή Lotus στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τροχαία αρνήθηκε να δεχθεί τον ισχυρισμό ότι οδηγούσε άλλος το όχημα κατά το περιστατικό υπέρβασης ταχύτητας που καταγράφηκε στα 213 χλμ/ώρα. Παρότι ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά εμφανίστηκε στις Αρχές και ανέλαβε την ευθύνη, επιμένοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός, η Τροχαία δεν αποδέχθηκε την εκδοχή αυτή.

Ως αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος, στον τενίστα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 12 μήνες. Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τον νομικό του εκπρόσωπο για την υποχρέωση παράδοσης του διπλώματος μέχρι την προθεσμία που έχει οριστεί.

Η μη συμμόρφωση με την εντολή παράδοσης του διπλώματος θα οδηγήσει στη σύνταξη δικογραφίας για απείθεια, μια διαδικασία που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του αθλητή. Το θέμα έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την τήρηση των ορίων ταχύτητας και την αντιμετώπιση παραβάσεων από δημόσια πρόσωπα.