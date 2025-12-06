Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

Η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης στην Κίνα αναμένεται να κορυφωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ερευνητή του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (China CDC), την ώρα που 17 επαρχίες καταγράφουν υψηλά επίπεδα κρουσμάτων και οι εικόνες από νοσοκομεία δείχνουν ουρές παιδιών στους διαδρόμους.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Γουάνγκ Νταγιάν, η οποία μίλησε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη κυκλοφορία του ιού, αν και όχι στο πιο έντονο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Το 51% όσων εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης βγαίνουν θετικοί, ενώ τα συρροϊκά κρούσματα σε σχολεία συνεχίζουν να αυξάνονται, πλήττοντας κυρίως παιδιά 5 έως 14 ετών.

Η έκρηξη της H3N2

Η επικρατούσα μορφή του ιού είναι η H3N2 της γρίπης Α, που ευθύνεται για πάνω από το 95% των κρουσμάτων. Λιγότερα περιστατικά H1N1 και γρίπης τύπου Β εντοπίζονται επίσης. Από το Πεκίνο και την Τιαντζίν έως τις επαρχίες Χεμπέι, Χενάν, Γκουανγκντόνγκ, Φουτζιάν, Σαντόνγκ και Σανξί, τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν κύμα περιστατικών με παιδιατρικά τμήματα στα όριά τους.

Η ανησυχία κλιμακώθηκε όταν η China CDC ανακοίνωσε σημαντική άνοδο των κρουσμάτων στα τέλη Νοεμβρίου. Στα social media κυκλοφορούν εικόνες με παιδιά να περιμένουν σε γεμάτους διαδρόμους.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου που πήγε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Πεκίνου στις 8 το βράδυ και έφυγε στη 1 το πρωί, λέγοντας πως «η γρίπη είναι τρομακτική φέτος».

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Alibaba Health, οι αγορές αντιιικών φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 500% μέσα στο διάστημα 10-21 Νοεμβρίου.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις επικίνδυνων μεταλλάξεων»

Η κρατική τηλεόραση CCTV και η China CDC επιβεβαιώνουν ότι 17 επαρχίες βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο γρίπης. Το Πεκίνο έχει φτάσει ήδη στην κορύφωση, με τα κρούσματα να σταθεροποιούνται.

Ο Δρ Ζανγκ Ντατάο, επικεφαλής του Ινστιτούτου Λοιμωδών Νοσημάτων του Πεκίνου, σημειώνει ότι η επέλαση της H3N2 δεν συνοδεύεται από άλλους αναπνευστικούς ιούς και χαρακτηρίζεται “τυπική εποχική επιδημία”. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός παιδιού από τη γρίπη Α.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι η γρίπη Α είναι ιός που μεταδίδεται αερογενώς, με συμπτώματα πυρετού, βήχα, απώλειας όρεξης και μυαλγιών. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες.

Μπροστά στην αυξημένη πίεση, το Εθνικό Υγειονομικό Συμβούλιο της Κίνας ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αυξήσουν τα διαθέσιμα ραντεβού, να επεκτείνουν το ωράριο των κλινικών και να λειτουργούν περισσότερα ιατρεία και τα Σαββατοκύριακα.

Παρά την εκρηκτική άνοδο κρουσμάτων, τόσο η China CDC όσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας υποστηρίζουν ότι ο ιός H3N2 δεν έχει παρουσιάσει σημαντική μετάλλαξη που να προκαλεί ανησυχία.

