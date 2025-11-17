Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

Το Υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα του στελέχους H5N5 της γρίπης των πτηνών στις ΗΠΑ, ένα περιστατικό που ειδικοί και υγειονομικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν «σπάνιο και μεμονωμένο». Η μόλυνση εντοπίστηκε σε ηλικιωμένο κάτοικο της κομητείας Γκρέις Χάρμπορ, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της κομητείας Κινγκ.

Οι υγειονομικές αρχές τόνισαν ότι «ο κίνδυνος για την κοινότητα παραμένει χαμηλός», υπογραμμίζοντας πως το περιστατικό δεν δείχνει καμία τάση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η πιθανότερη πηγή της μόλυνσης είναι η επαφή του ασθενούς με μολυσμένα οικόσιτα πουλερικά, τα οποία είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε άγρια πτηνά.

Το στέλεχος H5N5 ξεχωρίζει ανάμεσα στις παραλλαγές της λεγόμενης «γρίπης των πτηνών», καθώς είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται σε άνθρωπο, έχοντας μέχρι σήμερα εντοπιστεί μόνο σε ζώα.

Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα της γρίπης των πτηνών στους ανθρώπους—συμπεριλαμβανομένου του στελέχους H5N5—μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτά άλλων σοβαρών λοιμώξεων από ιούς γρίπης. Αν και για το H5N5 δεν υπάρχει ακόμη αναλυτικό κλινικό προφίλ, οι γιατροί βασίζονται στην εμπειρία από τα υπόλοιπα στελέχη υψηλής παθογονικότητας, όπως το H5N1 και το H7N9.

• υψηλός πυρετός

• έντονη κόπωση και μυαλγίες

• βήχας (συχνά ξηρός)

• πονόλαιμος

• δύσπνοια ή αίσθημα «βαριάς» αναπνοής

• πονοκέφαλος

• διάρροια ή εμετοί (λιγότερο συχνά)

• επιπεφυκίτιδα

• ταχεία επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας σε σοβαρές περιπτώσεις

Οι ειδικοί τονίζουν ότι μεγαλύτερο κίνδυνο παρουσιάζουν όσοι έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με μολυσμένα πουλερικά—ιδιοκτήτες μικρών πτηνοτροφείων, εργαζόμενοι σε φάρμες, κυνηγοί ή άνθρωποι που ασχολούνται με άγρια πτηνά.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία από το CDC

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί συνολικά 71 ανθρώπινα κρούσματα γρίπης των πτηνών, με έναν θάνατο που οφείλεται στη μετάλλαξη H5N1. Το CDC επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι «η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλή».

Σε πρόσφατη ενημέρωση, ο πολιτειακός επιδημιολόγος Σκοτ Λίντκουεστ σημείωσε πως «το περιστατικό αυτό αποτελεί μια καμπύλη μάθησης για την κλινική ιατρική», υπενθυμίζοντας ότι «είναι το πρώτο κρούσμα H5N5 στον κόσμο και το πρώτο ανθρώπινο εδώ και οκτώ μήνες».

Οι επιστήμονες ζητούν επαγρύπνηση

Οι ειδικοί στις λοιμώξεις αναλύουν τις διαστάσεις του περιστατικού. Ο Ουίλιαμ Σάφνερ, καθηγητής στο Vanderbilt University School of Medicine, εκτιμά ότι η μόλυνση «είναι πιθανό να αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, χωρίς συνέπειες για τον γενικό πληθυσμό». Προσθέτει, ωστόσο, ότι «το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της επαγρύπνησης απέναντι στους ιούς της γρίπης, οι οποίοι μεταλλάσσονται και μπορούν να προκαλέσουν παγκόσμιες επιδημίες».

Ο Τζάτιν Βίας, ειδικός λοιμωξιολόγος στο Columbia University, σημείωσε ότι οι «γενετικές αναδιατάξεις» είναι συχνές στη γρίπη και «δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η νόσος γίνεται πιο σοβαρή», αλλά απαιτούν συνεχή μελέτη.

Οι φθινοπωρινοί και χειμερινοί μήνες αυξάνουν τον κίνδυνο καθώς οι μεταναστευτικές πορείες των άγριων πτηνών διευκολύνουν την εξάπλωση του ιού, ιδιαίτερα σε πτηνοτροφικές μονάδες. «Φέτος, το ξέσπασμα ξεκίνησε νωρίτερα και ήταν πιο έντονο», είπε ο Βίας.

Η αναφορά του CDC επισημαίνει ότι στις ΗΠΑ δεν είχε καταγραφεί νέο ανθρώπινο κρούσμα γρίπης των πτηνών από τον Φεβρουάριο του 2025. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο, είχε σημειωθεί ο πρώτος θάνατος στη χώρα από H5N1 στη Λουιζιάνα.