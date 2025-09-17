Σκωτία: «Μυστηριώδης ιός» σε επιχειρηματικό συνέδριο αρρωσταίνει 20 άτομα

Πάνω από 20 άνθρωποι προσβλήθηκαν από έναν «μυστηριώδη ιό» σε συνεδριακό κέντρο στο Εδιμβούργο, με δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, να νοσηλεύονται λόγω σοβαρών συμπτωμάτων που οι συμμετέχοντες αρχικά θεώρησαν τροφική δηλητηρίαση.

Το ανησυχητικό περιστατικό συνέβη τον Μάρτιο του 2024 στον χώρο εκπαίδευσης και συνεδρίων του Εδιμβούργου, ωστόσο ήρθε στο φως μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίες Πληροφόρησης, όπου αποκαλύφθηκαν τα ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του κέντρου και των επηρεαζόμενων εταιρειών, σύμφωνα με το Edinburgh Live.

Το ξέσπασμα, το οποίο προκάλεσε πονοκεφάλους, στομαχόπονους, κόπωση, διάρροια και εμετό στους συμμετέχοντες, συνέβη λίγες μέρες μετά τη διεξαγωγή αρκετών συνεδρίων στις 26 και 28 Μαρτίου.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα αποκάλυψαν ότι ένας σύνεδρος βρισκόταν επί μία εβδομάδα στο νοσοκομείο.

Μια ανεξάρτητη έρευνα από την ομάδα περιβαλλοντικής υγείας του Συμβουλίου του Εδιμβούργου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ασθένεια «πιθανότατα προκλήθηκε από ιό».

Μόνο τρεις από τους 22 αντιπροσώπους από μια ομάδα κατάφεραν να αποφύγουν την ασθένεια βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με την αλληλογραφία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περαιτέρω ηλεκτρονικά μηνύματα από μια άλλη αντιπροσωπεία αποκάλυψαν:

«Μίλησα με την Διευθύνουσα Σύμβουλό μας, η οποία ήταν μία από τους επηρεαζόμενους αντιπροσώπους, και μου ενημέρωσε ότι μαζί με την ίδια, τέσσερις άλλοι αντιπρόσωποι αρρώστησαν με ναυτία/διάρροια, συμπτώματα νοροϊού.»

«Δυστυχώς, δεν θα μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς τι έφαγαν, αλλά όλοι έφαγαν σούπα, καθώς και ένα μείγμα από σάντουιτς με κρέας/λαχανικά.»

Αρχικά, ως αιτία θεωρήθηκε η τροφική δηλητηρίαση, ωστόσο οι ερευνητές την απέκλεισαν.

