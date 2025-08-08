Ιός chikungunya: Ειδικός απαντά πόσο πιθανή είναι μία ακόμα πανδημία μετά τα 7.000 κρούσματα

Ένας ειδικός σε θέματα εξάπλωσης ασθενειών εξήγησε πόσο πιθανό είναι ο ιός chikungunya να εξελιχθεί σε ακόμα μία πανδημία με την covid. Με περισσότερα από 7.000 κρούσματα στην Κίνα από τον ιό chikungunya, υπάρχει παγκόσμια ανησυχία.

Οι φόβοι αυτοί ενισχύθηκαν μετά τα «μέτρα covid» που πήραν οι κινεζικές αρχές για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του ιού. Σύμφωνα με το Bloomberg, έχουν επανέλθει τα μαζικά τεστ ενώ γίνονται απολυμάνσεις σε ολόκληρες κοινότητες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr