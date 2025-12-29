Σαν σήμερα 30 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 30 Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 30 Δεκεμβρίου.
- 1903 - Πυρκαγιά σε θέατρο στο Σικάγο σκοτώνει τουλάχιστον 602 άτομα.
- 1916 - Ο Γκριγκόρι Ρασπούτιν, Ρώσος μυστικιστής και σύμβουλος του τσάρου, δολοφονείται από μία ομάδα με επικεφαλής τον Φέλιξ Γιουσούποφ. Το παγωμένο και εν μέρει δεμένο σώμα του ανακαλύφθηκε σε ποταμό της Μόσχας τρεις μέρες αργότερα.
- 2006 - Πεθαίνει ο Σαντάμ Χουσεΐν. Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην ηγέτη του Ιράκ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τον καταδίκασε σε θάνατο διά απαγχονισμού.
Είχε κυβερνήσει το Ιράκ από το 1979 έως το 2003.
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
