Τέλος το ράλι στη Wall Street – Επέστρεψαν οι πιέσεις στους δείκτες

Απώλειες κατέγραψε τη Δευτέρα (30/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η πτώση ήρθε μετά τα διαδοχικά ιστορικά υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας, με τον τεχνολογικό κλάδο -που είχε πρωταγωνιστήσει στο ράλι, αλλά είχε προκαλέσει και προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη φούσκα- να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών λίγο πριν από το τέλος του έτους.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 249,04 μονάδων (–0,51%), στις 48.461,93 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 118,75 μονάδων (–0,50%), στις 23.474,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 24,20 μονάδων (–0,35%), στις 6.905,74 μονάδες.