Γιατρός εξηγεί πώς να διακρίνετε την γρίπη από το κοινό κρυολόγημα

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην ιατρική κοινότητα η έξαρση της γρίπης, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για μία σεζόν με τριπλάσια κρούσματα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα δεδομένα από το Royal College of General Practitioners (RCGP).

Μάλιστα, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ πολλοί είναι οι πολίτες που δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν ένα κοινό κρυολόγημα από τη γρίπη.

Η Δρ. Cheryl Lythgoe, κοινωνική νοσοκόμα στο Benenden Health, προσέφερε συμβουλές για το πώς να διακρίνει κανείς τη διαφορά. Εξήγησε: «Το κρυολόγημα έρχεται αργά με ήπια συμπτώματα, όπως μπούκωμα ή καταρροή και πονόλαιμο – πιθανότατα θα μπορείτε να συνεχίσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Αντίθετα, η γρίπη χτυπά γρήγορα και έντονα.» «Συχνά εμφανίζονται υψηλός πυρετός, πόνοι στο σώμα και πλήρης εξάντληση που σας ρίχνουν στο κρεβάτι. Αν ξαφνικά αισθάνεστε εξουθενωμένοι και δυσκολεύεστε να λειτουργήσετε, πιθανότατα πρόκειται για γρίπη και όχι απλό συνάχι», πρόσθεσε.

Pexels

Η Dr. Lythgoe αποκάλυψε επίσης πόσο διαρκεί συνήθως η γρίπη και πόσο καιρό παραμένει κάποιος μεταδοτικός: «Όταν χτυπά η γρίπη, ειδικά αυτή την εποχή, μπορεί πραγματικά να σας ρίξει στο κρεβάτι. Με την αλλαγή του καιρού και την έλλειψη ηλιακού φωτός, αυτές οι ασθένειες φαίνονται πιο δύσκολες. Οι περισσότεροι αρχίζουν να αισθάνονται καλύτερα σε 5 έως 7 ημέρες, αλλά η πλήρης ανάρρωση μπορεί να χρειαστεί έως δύο εβδομάδες.

«Ακόμα κι αν τα συμπτώματα αρχίσουν να υποχωρούν, μπορεί να παραμένετε μεταδοτικοί έως και επτά ημέρες. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνετε προφυλάξεις, να μένετε στο σπίτι και να ξεκουράζεστε μέχρι να αναρρώσετε πλήρως. Αυτό βοηθά στην αποφυγή εξάπλωσης του ιού και δίνει στον οργανισμό σας τον χρόνο που χρειάζεται για να επουλωθεί. Αν τα συμπτώματα χειροτερεύουν ή δεν υποχωρούν μετά από 7 ημέρες, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας», προσθέτει η Dr. Lythgoe.

«Και παρόλο που η γρίπη είναι ιογενής ασθένεια και δεν ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά, ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων μπορεί να αναπτύξει δευτερογενή βακτηριακή λοίμωξη μετά τη γρίπη. Επομένως, η επίσκεψη στον γιατρό μπορεί να είναι απαραίτητη αν δεν αναρρώνετε», αναφέρει το Leicestershire Live.

Για να βοηθήσει τον κόσμο να αναγνωρίσει τα προειδοποιητικά σημάδια της γρίπης, η Δρ. Lythgoe παρέθεσε έναν οδηγό με τα τυπικά συμπτώματα και συμβουλές για την ανάρρωση:

Πυρετός

Ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα της γρίπης είναι ο υψηλός πυρετός, καθώς το σώμα προσπαθεί να καταπολεμήσει τον ιό. Παρότι μπορεί να προκαλεί δυσφορία, είναι σημαντικό να διατηρείτε το σώμα σας ζεστό.

Pexels

Κόπωση

Η εξάντληση που νιώθετε με τη γρίπη δείχνει ότι το σώμα σας μάχεται σκληρά ενάντια στον ιό. Το ανοσοποιητικό σας σύστημα καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας, αφήνοντάς σας πλήρως εξαντλημένους.

Ακόμη κι αν δεν είστε συνηθισμένοι στον μεσημεριανό ύπνο, η ξεκούραση είναι κρίσιμη για την ανάρρωση. Αν αισθάνεστε απολύτως εξουθενωμένοι, μην αντισταθείτε — δώστε στο σώμα σας την ξεκούραση που χρειάζεται.

Pexels

Πονόλαιμος / Ξηρός βήχας

Η επαρκής ενυδάτωση βοηθά στην ανακούφιση πολλών συμπτωμάτων της γρίπης, ιδιαίτερα του πονόλαιμου και του επίμονου ξηρού βήχα.

Ένα ζεστό ρόφημα μπορεί να καταπραΰνει τον λαιμό, διατηρώντας τον ενυδατωμένο, διευκολύνοντας την αναπνοή και μειώνοντας την ενόχληση. Βότανα όπως τζίντζερ ή λεμονόχορτο μπορεί να ενισχύσουν συνολικά την ανάρρωση. Επιπλέον, η κατανάλωση πολλών υγρών βοηθά και στην ανακούφιση των πονοκεφάλων που συνοδεύουν τη γρίπη.

Απώλεια όρεξης

Η απώλεια όρεξης κατά τη διάρκεια της γρίπης είναι φυσιολογική, αλλά η πρόσληψη θρεπτικών τροφών παραμένει ζωτικής σημασίας.

Ο οργανισμός χρειάζεται καύσιμα για να καταπολεμήσει τον ιό και να διατηρήσει τα επίπεδα ενέργειας. Προτιμήστε γιαούρτια πλούσια σε προβιοτικά, φρούτα και λαχανικά με βιταμίνη C και ζωμούς με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Αυτές οι τροφές παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Διαβάστε επίσης