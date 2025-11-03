Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Σύγχρονη αντιμετώπιση με νέο ενδοφακό

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Σύγχρονη αντιμετώπιση με νέο ενδοφακό
Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι μία πάθηση που προσβάλει το κέντρο της όρασης και οδηγεί σε χαμηλή οπτική οξύτητα τόσο για μακριά, όσο για κοντά. Σε τελικά στάδια χωρίς θεραπεία το αποτέλεσμα είναι η κεντρική τύφλωση.

Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας διακρίνεται σε υγρή και ξηρή μορφή. Ενώ για την υγρή μορφή εφαρμόζονται επιτυχείς θεραπείες με ενέσεις στο εσωτερικό του οφθαλμού, για την ξηρή μορφή γίνονται διάφορες προσπάθειες για την αντιμετώπισή της, οι οποίες περισσότερο στοχεύουν σε πρόληψη και καθυστέρηση της εξέλιξης.

Επαναστατικός ενδοφακός για την εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Ένας καινούργιος ενδοφακός τοποθετήθηκε πρόσφατα από την ομάδα μας σε ασθενή που πάσχει από ξηρή μορφή εκφύλισης ωχράς κηλίδας.

Ο ενδοφακός αυτός έχει το χαρακτηριστικό να εστιάζει τις ακτίνες του φωτός σε μεγαλύτερη έκταση μέχρι και 4 φορές παραπάνω από έναν απλό φακό και έτσι να εκμεταλλεύεται υγιείς περιοχές του κεντρικού αμφιβληστροειδούς που δεν έχουν προσβληθεί από την εκφύλιση της ωχράς. Ο ασθενής δημιουργεί έτσι μία επιθυμητή αμφιβληστροειδική εστία (PRL), με την οποία μπορεί να αυξήσει την όρασή του για μακριά και κοντά.

Οι ασθενείς δεν χρειάζονται προεγχειρητική και μετεγχειρητική εκπαίδευση, αντίθετα ο εγκέφαλος νευροπροσαρμόζεται να εστιάζει τις εικόνες σε μη επηρεασμένα κέντρα του αμφιβληστροειδούς.

Χειρουργική διαδικασία και πλεονεκτήματα

Ο ένθεση του ενδοφακού γίνεται με χειρουργική επέμβαση που μπορεί να απαλλάξει τους ασθενείς και από υπάρχοντα καταρράκτη αρχόμενου, μετρίου ή προχωρημένου βαθμού. Ο φακός είναι μονοεστιακός και υδρόφοβος οπότε εκτός από την ιδιαίτερη κατασκευή του που προσφέρει τα μοναδικά αποτελέσματα, έχει και όλα τα πλεονεκτήματα και την ασφάλεια που παρέχουν οι σύγχρονοι ενδοφακοί.

Σε ποιους ασθενείς απευθύνεται;

Προκειμένου να τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος ενδοφακός πραγματοποιείται ένας ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος με τον οποίο διαπιστώνεται αν οι εξεταζόμενοι είναι κατάλληλοι για την ένθεση.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι ασθενείς που είναι υποψήφιοι προκειμένου να χειρουργηθούν πρέπει να πάσχουν:

  • Είτε από ξηρή εκφύλιση ωχράς κηλίδας σε αρχόμενα έως προχωρημένα στάδια
  • Είτε από υγρή εκφύλιση ωχράς κηλίδας η οποία είναι σταθερή για 6 μήνες χωρίς υγρό. Σε περίπτωση υποτροπής η θεραπεία με ενέσεις μπορεί να συνεχιστεί κανονικά
  • Είτε από άλλες παθήσεις που έχουν προσβάλει την κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς

Σε όλες τις περιπτώσεις, η βλάβη στην ωχρά δεν πρέπει να ξεπερνά την περιοχή που μπορεί να εστιάσει ο φακός.

Μια καινοτόμα μέθοδος αντιμετώπισης της εκφύλισης ωχράς κηλίδας

Ο ενδοφακός έχει τοποθετηθεί σε εκατοντάδες ασθενείς παγκοσμίως με πολυάριθμες μελέτες να περιγράφουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μέθοδος αυτή δεν θεραπεύει την πάθηση της εκφύλισης, δεν προσφέρει τα ίδια αποτελέσματα σε όλους, δίνει όμως μία έμμεση βοήθεια στους ασθενείς να βελτιώσουν την όραση τους. Η διαδικασία αυτή δεν είναι άμεση αλλά απαιτεί μετεγχειρητικό διάστημα προσαρμογής και συνήθως πρέπει να χρησιμοποιηθούν επικουρικά γυαλιά οράσεως τόσο για μακριά όσο και για κοντά. Παρόλα αυτά αποτελεί μια μέθοδο η οποία εκτός από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, δρα θετικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

nikas.jpg

Σπύρος Νίκας, MD FEBO - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα www.medifeye-institute.gr ή επικοινωνήστε με τον κο Σπύρο Νίκα, MD FEBO - Χειρουργός Οφθαλμίατρος στο 210 8013793 – 794

Ο Δρ. Σπύρος Νίκας είναι χειρουργός οφθαλμίατρος. Είναι Διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (FEBO), τίτλος που απέκτησε στο Παρίσι. Κατέχει άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γερμανία. Είναι επιστημονικός διευθυντής του MedifEye-Institute στην Κηφισιά Αττικής.

