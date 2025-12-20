Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ»

Η αντίδραση του δημοσιογράφου αφού έκλεισε το τηλέφωνο με τον γιο της δολοφονημένης χήρας του υπουργού

Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του «Τούνελ», με τον γιο της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο ίδιο της το διαμέρισμα ο ίδιος εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του δημοσιογράφου να του εξηγήσει ότι πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, εκείνος παρέμενε ανένδοτος.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε, θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα δεχόταν μια συνάντηση από κοντά, η απάντησή του ήταν κάθετη.

«Όχι βέβαια. Για κανέναν λόγο. Για ποιο ζήτημα; Από πού κι ως πού; Αν υπήρχε το παραμικρό θέμα, θα ήμουν ενημερωμένος. Έχω μιλήσει και με την Πυροσβεστική και με το Ανακριτικό Τμήμα της, μάλιστα πρόσφατα για άλλο λόγο βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πρόκειται να μιλήσω με κάποιον που μου λέει απλώς ότι είναι δημοσιογράφος. Την εκπομπή τη βλέπω, μου αρέσει και τη σέβομαι. Όμως εδώ μιλάμε για ατύχημα. Από τσιγάρο. Υπάρχουν πορίσματα, έχουν βγει όλα».

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, οι πληροφορίες της εκπομπής έδειχναν πως το τραγικό τέλος της «Αρχόντισσας του Κολωνακίου» μόνο ατύχημα δεν ήταν. Αυτό ακριβώς προσπαθούσε ο ρεπόρτερ να του εξηγήσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε να το ακούσει.

«Σας παρακαλώ. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι σας έχουν ενοχλήσει. Στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά… Όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο: η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που σιγόκαιγε για ώρες και φούντωσε απότομα όταν άνοιξα την πόρτα. Δεν νοείται να έχει συμβεί κάτι άλλο. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο. Σας παρακαλώ, μην με ενοχλείτε άλλο…»

Και κάπως έτσι, η γραμμή έκλεισε απότομα. Στη συνέχεια θα απαντούσε ο ίδιος σε όλα τα ερωτήματα και θα έδινε τη δική του επιστημονική εκδοχή.

