«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

Ένας διάλογος που δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες και έρχεται μέσα από τις φυλακές, φέρνει τα πάνω-κάτω στην πολύκροτη δολοφονία του Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο.

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»
Το «Φως στο Τούνελ» αποκαλύπτει ηχητικό ντοκουμέντο όπου ο προφυλακισμένος ανιψιός του θύματος ακούγεται να μιλά για χρήματα, πιέσεις και μια «ομολογία» που -όπως αφήνει να εννοηθεί- μπορεί να είναι προϊόν δωροδοκίας.

Οι ωμοί διάλογοι που καταγράφηκαν με μάρτυρα-«κλειδί» ανοίγουν πλέον νέο κύκλο ερωτημάτων και φέρνουν την υπόθεση ξανά στο επίκεντρο, με όλο και πιο επιτακτικά αιτήματα για εισαγγελική παρέμβαση.

Περίπου επτά μήνες μετά την ανατριχιαστική πορεία που πήρε το θρίλερ της δολοφονίας του Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο, μια νέα, συνταρακτική αποκάλυψη έρχεται να ταράξει τα νερά.

Ο ανιψιός του θύματος, που έχει προφυλακιστεί ως συνεργός του γιου του ομολογεί παρουσία του δικηγόρου του συγκατηγορούμενου: «Το έκανα μόνος μου…»

Μάρτυρας που γνωρίζει καλά πρόσωπα και καταστάσεις, μιλάει για απειλές που δέχτηκε.

«Ο Νίκος λέει ότι τα έκανε όλα μόνος του και ότι ο άλλος απλώς κοιτούσε… Πιέζεται. Είναι στη φυλακή, ένα παιδί ενάμιση μέτρο, πενήντα κιλά. Μου είπε ότι φοβάται για τη ζωή του, γιατί τον απειλούν άνθρωποι με δύναμη. “Εδώ”, μου είπε χαρακτηριστικά, “σκότωσε τον πατέρα του… εμένα θα αφήσει;” Πολλές φορές με παίρνει κλαίγοντας: ότι τον κυνηγούν, ότι δεν θα βγει ποτέ, ότι τον τραμπουκίζουν. Τον πιέζουν να πάρει όλη την ευθύνη πάνω του, επειδή οι άλλοι έχουν χρήματα κι εκείνος τίποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια προσθέτει πως ο Νίκος της εκμυστηρεύτηκε από ποιους προέρχονται οι απειλές.

«Φοβόταν ότι ακόμα και εκείνη την ημέρα της δολοφονίας θα τον σκότωναν. Για αυτό δεν είχε μιλήσει ποτέ. Μου είπε πως ήταν στους Μύλους, όταν τον πήρε ο Βαγγέλης τηλέφωνο και του είπε πως “κάτι έγινε με τον πατέρα” και να πάει αμέσως. Πήγε… κι αυτό που είδε τον φόβισε. Φοβήθηκε μην του κάνουν και εκείνου κακό. Και βοήθησε…», καταλήγει.

Το υλικό που εγείρει ερωτήματα

Το υλικό αυτό, που έφτασε στην εκπομπή μέσα από τις φυλακές, θέτει νέα ερωτήματα σχετικά με την «ομολογία» του ανιψιού του θύματος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί ως συνεργός του γιου του…

Στο ηχητικό, ο κρατούμενος συνομιλεί με μάρτυρα–«κλειδί» και μιλάει ανοιχτά για δωροδοκία. Ότι τον πλήρωσαν για να «ομολογήσει». Οι διάλογοι, ωμοί και φορτισμένοι, δίνουν μια νέα διάσταση στην υπόθεση.

— Με ακούς;
— Σε ακούω.
— Ρε συ, τι πράγματα ήταν αυτά που γίνανε στα δικαστήρια…
— Γάμησέ τα…
— Τι σου τάξανε, ρε Νίκο;

— Τα λεφτά μου εδώ στη φυλακή

— Τι σου τάξανε, Νίκο;
— Φράγκα.
— Ποιοι;
— Ο…
— Ε; Ο …. στο κανόνισε;
— Ναι, ναι…
— Δεν το ’χεις κάνει όμως, Νίκο μου ε; Το παίρνεις πάνω σου σαν μάγκας και καλά τώρα ρε; Αλλά κάνεις μεγάλο λάθος. Νίκο, το’κανες; Σε ξαναρωτάω. Και πάλι “ναι” να μου πεις, εγώ θα είμαι δίπλα σου!
— Όχι, αλλά βοήθησα.
— Ξέρω ότι λες ψέματα αυτή τη στιγμή και ότι θες να πας ισόβια χωρίς να έχεις σκοτώσει άνθρωπο. Όχι δεν είμαι καλά, Νίκο. Θα καταρρεύσω. Πες την αλήθεια σε παρακαλώ. Σε τραμπουκίζουν; Τους φοβάσαι;
— Σε παρακαλώ…
— Τους φοβάσαι;
— Άστο να μείνει μεταξύ μας αυτό…
— Γιατί τους φοβάσαι; Μην το κάνεις… Θα πας ισόβια! Τι λες;
— Δεν το κάνω… Δεν θα το κάνω. Στην έδρα πάνω θα πω την αλήθεια.
— Θα την πεις; Στο λόγο σου;
— Στο λόγο μου.
— Θα πας άδικα μέσα. Σε παρακαλώ…
— Όχι, όχι…
— Το ήξερα , το καταλάβαμε ότι κάτι σου τάζουν αυτοί . Ξέρουμε ότι έχουν λεφτά.
— Ναι…
— Να σε βγάζουνε φονιά να πούμε, ενώ δεν είσαι, χαζέ!

— Δεν πάνε να γ… Άστο, άστο.
— Όχι! Εγώ θέλω την αλήθεια…
— Άστο! Στο δικαστήριο θα λάμψει η αλήθεια.
— Θέλεις να πάρω τη Νικολούλη;
— Ναι.
— Να την πάρω;
— Πάρ’ την…

Το ντοκουμέντο αυτό προκαλεί νέες αναταράξεις στην υπόθεση. Οι αποκαλύψεις του «Τούνελ» δίνουν νέα τροπή στους ισχυρισμούς που ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα και απαιτούν εισαγγελική παρέμβαση.

