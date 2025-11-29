«Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του λιμενικού σπάει τη σιωπή της

Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά αμφισβητεί το σενάριο της αυτοχειρίας στη φανερωμένη στο Σιγρί και ζητά από τις αρχές να διερευνήσουν τον θάνατο ως εγκληματική ενέργεια

λιμενικός: αυτοκτονία ή δολοφονία
Ο θάνατος του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά εξελίσσεται σε υπόθεση με πολλά ερωτήματα και μία μητέρα αποφασισμένη να μη σωπάσει. Η Δήμητρα Κίτσου επέστρεψε με το «Φως στο Τούνελ» στο εκκλησάκι της Φανερωμένης στο Σίγρι, εκεί όπου τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 βρέθηκε απαγχονισμένος ο γιος της, ο 29χρονος Νίκος Καρακλάς. Αρνείται κατηγορηματικά την αυτοκτονία και μιλά για σκηνικό που, όπως λέει, δεν ταιριάζει με αυτοχειρία.

«Τον σκότωσαν και τον έφεραν εδώ»

Η μητέρα περιγράφει με λεπτομέρειες όσα την κάνουν να πιστεύει ότι ο γιος της μεταφέρθηκε νεκρός στο μπροστινό μέρος του ναού. «Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο άμμο. Τον πήγαν πίσω από την εκκλησία, εκεί που δεν έχει κανείς ορατότητα. Τον ακινητοποίησαν, τον έδεσαν, τον σκότωσαν και μετά τον έφεραν μπροστά», λέει. Επιμένει ότι από τη θηλιά και τον τρόπο που ήταν δεμένο το σχοινί «φαίνονται πολλά».

Η ίδια συνεχίζει την προσωπική της έρευνα. «Ήρθα πριν δέκα μέρες και έσκαψα για να βρω το μαχαίρι», λέει, υποστηρίζοντας ότι όσα έχει εντοπίσει ταιριάζουν χρονικά με τα 38 λεπτά που λείπουν από το βιντεοληπτικό υλικό.

Τα 38 «χαμένα» λεπτά

Ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με τη μητέρα, τοποθετεί τον θάνατο του Νίκου μεταξύ 4:30 και 4:50. «Είναι ακριβώς τα λεπτά που λείπουν από το υλικό της δικογραφίας», σημειώνει. Το βίντεο, όπως υποστηρίζει, δείχνει φουσκωτό να πλησιάζει στην ακτή λίγο πριν το κενό. «Μετά… τίποτα. Και το υλικό συνεχίζεται στις 4:44», λέει.

Οι μαρτυρίες για το φουσκωτό

Μαρτυρία κατοίκου καταγράφει άνδρες με μαύρες φόρμες να αποβιβάζονται από βάρκα στην περιοχή για περίπου 20–30 λεπτά. «Ήταν περισσότεροι από ένας, δεν ήταν από το Λιμενικό», λέει ο μάρτυρας. Όπως εξηγεί, κανείς δεν τον κάλεσε ποτέ να καταθέσει.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στο εκκλησάκι την ίδια ημέρα περιγράφει πως είδε το αυτοκίνητο που αναγνώρισε ως του Νίκου να πλησιάζει με ταχύτητα και να στρίβει στην άμμο πριν εξαφανιστεί από το οπτικό της πεδίο.

Το «ορφανό» αποτύπωμα στο μπουκάλι

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Τούνελ», στην αυτοψία εντοπίστηκε πάνω σε μπουκάλι νερού 1,5 λίτρου δακτυλικό αποτύπωμα άγνωστου προσώπου, ενώ το DNA από το αίμα πάνω στο ίδιο μπουκάλι ανήκει στον Νίκο Καρακλά. Οι αρχές δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το αποτύπωμα, το οποίο παραμένει «ορφανό».

Η στάση των αρχών και οι καταγγελίες της οικογένειας

Η Δήμητρα Κίτσου αναφέρει πως αντιμετώπισε ειρωνείες στην Ασφάλεια Μυτιλήνης. «Μου είπαν ότι βλέπω πολλές ταινίες», λέει.

Ο πατέρας του Νίκου, που ζει στο Λουξεμβούργο, κατέθεσε ένορκη μαρτυρία έξι ωρών στην Ελληνική Πρεσβεία. Περιγράφει ότι ο γιος του δεχόταν απειλές λόγω της δουλειάς του, είχε συλλάβει διακινητή με ηρωίνη και είχε δεχθεί επανειλημμένες απειλές και καταστροφές περιουσίας. «Ο Νίκος φοβόταν ακόμη και να μπει στο σπίτι του», αναφέρει.

Η αυτοψία της μητέρας στο σημείο του θανάτου

Η μητέρα επιστρέφει στο σημείο και αναπαριστά όσα πιστεύει ότι συνέβησαν. Θεωρεί αδύνατο να κρεμάστηκε μόνος του με διπλό κόμπο, ενώ τα πόδια του ακουμπούσαν σε σκαμνί. Δείχνει το σημείο όπου εντοπίστηκε το μπουκάλι με το άγνωστο αποτύπωμα και θυμάται ότι ο Νίκος, όταν τον είδε ζωντανό για τελευταία φορά, δεν είχε τραύματα όπως αυτά που βρέθηκαν στο σώμα του στο Σίγρι.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η μητέρα έχει υποβάλει επίσημα ερωτήματα στην Εισαγγελία Μυτιλήνης, ανάμεσά τους:

  • Πώς εξηγούνται τα σημάδια από σχοινιά σε πλάτη και χέρια;
  • Τι είναι η οπή στον αριστερό μηρό;
  • Πώς προκλήθηκαν όλες οι κακώσεις σε όλο το σώμα;
  • Πού βρίσκεται το μαχαίρι;
  • Γιατί λείπουν 38 λεπτά από το βιντεοληπτικό υλικό;
  • Γιατί δεν ελήφθησαν δείγματα από πατημασιές στο έδαφος;
  • Πώς γίνεται το DNA στο αίμα να ανήκει στον Νίκο, αλλά το αποτύπωμα στο μπουκάλι σε άγνωστο;
  • Πώς άντεξε ο σταυρός βάρος 110 κιλών;
  • Γιατί παραμένει το σενάριο της αυτοκτονίας;
  • Τα επίσημα αιτήματα προς τις εισαγγελικές αρχές

Η Δήμητρα Κίτσου ζητά:

  • πλήρη εξέταση κακώσεων και τραυμάτων,
  • παράδοση αμοντάριστου υλικού από όλες τις κάμερες,
  • άνοιγμα ραντάρ σιγρίου για εντοπισμό σκάφους,
  • εξέταση μαρτυριών ψαράδων και όλων των εμπλεκομένων,
  • έλεγχο κλήσεων και υπηρεσιακής αλληλογραφίας,
  • έρευνα για παραλείψεις και παρατυπίες στη σκηνή θανάτου,
  • αναγνώριση της υπόθεσης ως ύποπτης εγκληματικής ενέργειας.

Μια μάνα που δεν σταματά

Για τη Δήμητρα Κίτσου, ο θάνατος του γιου της δεν μπορεί να κλείσει χωρίς απαντήσεις. Ζητά να ερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα ώστε η υπόθεση του θανάτου λιμενικού στη Λέσβο να φωτιστεί χωρίς κενά και σκιές.

