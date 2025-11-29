«Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» - Το βαρύ κατηγορώ της μητέρας του 29χρονου λιμενικού

Η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου, επιστρέφει μαζί με το «Τούνελ» στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Η Δήμητρα Κίτσου, αρνείται να δεχτεί το σενάριο της αυτοχειρίας και αποκαλύπτει τα κενά που η ίδια εντοπίζει στον περίεργο θάνατο του 29χρονου γιου της Νίκου Καρακλά.

«Από τα στοιχεία που έχω μαζέψει μέχρι τώρα, πιστεύω πως ό,τι έγινε, έγινε πίσω από την εκκλησία γιατί τα μαλλιά του, το πρόσωπό του, τα γένια και το στόμα του, ήταν γεμάτα άμμο. Τον πήγαν στο πίσω μέρος της εκκλησίας που δεν υπήρχε ορατότητα και πρόσβαση από περαστικούς, τον ακινητοποίησαν, τον έδεσαν, τον σκότωσαν και στη συνέχεια τον έφεραν μπροστά. Τον κρέμασαν πρώτα από κάτω και μετά ανέβηκε κάποιος στον σταυρό και έδεσε το περίσσευμα του σχοινιού. Από τη θηλιά φαίνονται πολλά.

Η κυρία Δήμητρα λέει πως δεν έχει σταματήσει λεπτό να ψάχνει στοιχεία. «Πριν δέκα μέρες, ήρθα και έσκαψα εδώ, με την ελπίδα να βρω το μαχαίρι».

Σύμφωνα με την ίδια, τα όσα έχει εντοπίσει «δένουν» χρονικά με το σβησμένο υλικό των καμερών της περιοχής.

«Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον θάνατο του Νίκου μεταξύ τέσσερις και μισή με πέντε παρά είκοσι. Είναι ακριβώς τα τριάντα οχτώ λεπτά που λείπουν από το βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας. Αυτά τα πλάνα θα μας έδειχναν τα πάντα..»

Η μαρτυρία για το φουσκωτό σκάφος που πλησίαζε την ακτή εκείνη την ώρα, έρχεται να συμπληρώσει τα ερωτήματά της. «Θεωρώ ότι το σκάφος το έβγαλαν έξω, μέσα σε είκοσι λεπτά είχαν πιάσει τον γιο μου, τον ακινητοποίησαν, τον σκότωσαν, τον κρέμασαν και έφυγαν. Το παιδί μου ήταν γεροδεμένο, δεν θα μπορούσε ένας μόνος του να τα καταφέρει. Αυτοί που βγήκαν με το φουσκωτό, τον έδεσαν, γι’ αυτό υπάρχουν και τα σημάδια στην πλάτη του από σχοινί. Τα ίδια εντυπώματα υπάρχουν στα πόδια και στα χέρια του. Όπως επίσης υπάρχει και μια μαχαιριά κάτω από τον αριστερό μηρό του. Δεν μπορείς να μαχαιρωθείς σε αυτό το σημείο αν θέλεις να αυτοκτονήσεις».