Φως στο Τούνελ: Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της Αμαλίας

Ο εντοπισμός οστών σε δυσπρόσιτη περιοχή στη Ρευματιά Μελιγαλά ανοίγει ξανά την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου, τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνισή της.

Φως στο Τούνελ: Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της Αμαλίας

Η σπηλιά στην οποία βρέθηκαν τα οστά της Αμαλίας

Η υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου, που διερευνά η Αγγελική Νικολούλη στο «Φως στο Τούνελ» παίρνει νέα τροπή, ύστερα από μια ξαφνική κλήση στο αστυνομικό τμήμα Ρευματιάς Μελιγαλά που οδήγησε σε έρευνες σε μια απόκρημνη τοποθεσία. Η ανώνυμη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής μίλησε με σιγουριά για οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα». Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί και συνεργείο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» ακολουθούσαν ένα δύσβατο μονοπάτι, σχεδόν δυόμιση ωρών, ανάμεσα στη Ρευματιά και τη Μάλφη.

Το σημείο είναι γνωστό στους ντόπιους ως «Σπέλα» και βρίσκεται κοντά στο μέρος όπου βοσκός είχε βρει τα ρούχα της αγνοούμενης μητέρας. Παρά τις προηγούμενες έρευνες εθελοντών, τίποτα δεν είχε οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Κι όμως, οι τελευταίες πληροφορίες έφεραν στο φως ένα σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων, εκεί όπου εντοπίστηκαν τα οστά που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανήκουν στην Αμαλία Νικολοπούλου.

Στο σημείο βρέθηκε και ο βοσκός που είχε εντοπίσει τα πρώτα ευρήματα. Ο ίδιος επιμένει ότι είναι αδύνατον ένας κυνηγός να κινήθηκε τόσο βαθιά σε αυτή την περιοχή χωρίς να αφήσει ίχνη. «Μόνο αν είχε κατρακυλήσει κάποιο θήραμα θα έμπαινε κάποιος εδώ, κι αυτό σπάνια. Δεν υπάρχουν σημάδια. Είναι σαν να μιλάμε για άνθρωπο που ξέρει από σπηλιές», είπε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι ακόμη και τότε η διαδρομή δεν βγάζει νόημα.

Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του χωριού δηλώνει συγκλονισμένος από την εξέλιξη. «Η περιοχή είναι εξαιρετικά δύσβατη. Εμείς χρειαστήκαμε δύο ώρες για να φτάσουμε. Μια ηλικιωμένη γυναίκα δεν θα μπορούσε να έρθει μόνη της. Υπάρχει μπέρδεμα: αλλού τα ρούχα, αλλού το ταγάρι, αλλού το εύρημα. Δεν αποκλείεται κάποιος να τη μετέφερε», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι είχαν ερευνήσει την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή χωρίς να εντοπίσουν τη συγκεκριμένη τρύπα.

Ο ανιψιός της Αμαλίας Νικολοπούλου μίλησε με ανακούφιση που έστω και τώρα δόθηκε ένα τέλος στην αναζήτηση. «Λέμε ότι τουλάχιστον βρέθηκε… Αλλιώς δεν θα βρίσκαμε ποτέ γαλήνη. Πιστεύω πως η αστυνομία γνωρίζει ποιος έδωσε την πληροφορία. Ίσως αυτός να έχει τις απαντήσεις που ψάχνουμε», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπόθεση να μην έχει ακόμη ειπωθεί ολόκληρη.

