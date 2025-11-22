Φως στο Τούνελ: Πως βρέθηκε στο σπηλαιοβάραθρο η Αμαλία Νικολοπούλου, σε βάθος τεσσάρων μέτρων

Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση της άτυχης Αμαλίας Νικολοπούλου από τη Ρευματιά Μελιγαλά, που χάθηκε μυστηριωδώς στις 13 Οκτωβρίου 2021. Μετά την έρευνα στο «Τούνελ», ένα τηλεφώνημα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα σήμανε ξαφνικά «κόκκινο συναγερμό».

Η φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής – σταθερή, σίγουρη, σαν να γνώριζε πολύ καλά τα μυστικά της περιοχής – υπέδειξε ένα σημείο απόκρημνο, σχεδόν απάτητο. Εκεί, όπως είπε, βρίσκονταν οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα». Και όπως όλα δείχνουν… τα λόγια του επιβεβαιώνονται.

Η τοποθεσία δεν απέχει πολύ από το σημείο όπου ο βοσκός είχε εντοπίσει τα ρούχα της αγνοούμενης μητέρας, ευρήματα που είχε φέρει στο φως το «Τούνελ». Το εξωτερικό συνεργείο της εκπομπής κινήθηκε άμεσα προς τα εκεί, μαζί με τον ίδιο τον βοσκό και οδηγό τις μνήμες από τις αθόρυβες έρευνες εκείνων των ημερών.

Η διαδρομή; Μια εξαντλητική ανάβαση σχεδόν δυόμιση ωρών, μέσα σε άγριο δάσος, ανάμεσα στη Ρευματιά και τη Μάλφη· μέρη όπου άνθρωπος δύσκολα φτάνει. Το σημείο είναι γνωστό ως «Σπέλα». Είχαν περάσει από εκεί ομάδες εθελοντών, είχαν ψάξει, είχαν ερευνήσει, μα η Αμαλία δεν είχε βρεθεί.

Κι όμως… όταν κανείς αντικρίσει αυτό το δυσπρόσιτο, σχεδόν απειλητικό μέρος, τα ερωτήματα πληθαίνουν αντί να λύνονται.

Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βρέθηκε σε βάθος τεσσάρων μέτρων μέσα σε αυτή τη στενή, σκοτεινή σπηλιά;

Ποιος ή τι τον οδήγησε εκεί;

Και το κυριότερο… θα δώσει επιτέλους αυτή η ανακάλυψη απαντήσεις στο θρίλερ που κρατάει χρόνια;

Διαβάστε επίσης