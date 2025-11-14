Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: Οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί απόψε η Αγγελική Νικολούλη

Η Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφουν απόψε (14/11)

Μία νέα, συγκλονιστική υπόθεση ερευνά το «Φως στο Τούνελ», απόψε στις 23:20, στο MEGA. Η Αγγελική Νικολούλη φωτίζει τα σκοτεινά μονοπάτια μιας ιστορίας που συγκλονίζει.

Τα ένοχα μυστικά, ο φόβος και η σιωπή…

Τι είδε η μητέρα και έγινε ο εφιάλτης της;

Ποιοι και γιατί δεν ήθελαν να περάσει το κατώφλι των Αρχών;

Το μοιραίο πρωινό της εξαφάνισης και τα ευρήματα που κάποιοι σκόπιμα τοποθέτησαν.

Το μήνυμα - προειδοποίηση για να μείνουν τα στόματα κλειστά.

Επίσης, το «Φως στο Τούνελ» αποκαλύπτει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε άλλη, πολύκροτη υπόθεση.

