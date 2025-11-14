Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: Οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί απόψε η Αγγελική Νικολούλη
Η Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφουν απόψε (14/11)
Μία νέα, συγκλονιστική υπόθεση ερευνά το «Φως στο Τούνελ», απόψε στις 23:20, στο MEGA. Η Αγγελική Νικολούλη φωτίζει τα σκοτεινά μονοπάτια μιας ιστορίας που συγκλονίζει.
Τα ένοχα μυστικά, ο φόβος και η σιωπή…
Τι είδε η μητέρα και έγινε ο εφιάλτης της;
Ποιοι και γιατί δεν ήθελαν να περάσει το κατώφλι των Αρχών;
Το μοιραίο πρωινό της εξαφάνισης και τα ευρήματα που κάποιοι σκόπιμα τοποθέτησαν.
Το μήνυμα - προειδοποίηση για να μείνουν τα στόματα κλειστά.
Επίσης, το «Φως στο Τούνελ» αποκαλύπτει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε άλλη, πολύκροτη υπόθεση.
