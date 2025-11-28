ΗΠΑ: Στο φως οι πρώτες αποκλειστικές φωτογραφίες από την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

Είναι ένα σκηνικό που λίγοι Αμερικανοί θα μπορούσαν να φανταστούν, παραμονές της Ημέρας των Ευχαριστιών: Δύο μέλη της Εθνοφρουράς δέχτηκαν επίθεση από έναν Αφγανό πρόσφυγα, περίπου τρία τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο.

Αυτόπτης μάρτυρας τράβηξε φωτογραφίες από την ενέδρα στους δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς, στις οποίες φαίνεται ο ύποπτος - ένας Αφγανός πρόσφυγας με τον οποίο είχε συνεργαστεί κάποτε η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών - με ένα περίστροφο στο χέρι, Αμερικανοί Εθνοφρουροί να αντεπιτίθενται και πεσμένα μέλη της Εθνοφρουράς στο έδαφος.

Το επεισόδιο καταγράφηκε με smartphone από έναν περαστικό που περνούσε από τον σταθμό του μετρό Farragut West, μόλις τρία τετράγωνα βόρεια του Λευκού Οίκου, όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Ο μάρτυρας μοιράστηκε τις φωτογραφίες με την Wall Street Journal. Οι εικόνες αντιστοιχούν σε μια αφήγηση του εκτελεστικού βοηθού αρχηγού του Τμήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζέφερι Κάρολ.

Η Εθνοφρουρά δεν έχει καθήκοντα επιβολής του νόμου και διεξάγει «περιπολίες υψηλής ορατότητας» στην πόλη, δήλωσε ο Κάρολ. Μέλη της Εθνοφρουράς εμφανίζονται συχνά γύρω από την κοντινή πλατεία Φάραγκατ.

Νωρίτερα το απόγευμα της ώρας των πυροβολισμών, ένας υπάλληλος σε ένα κοντινό παντοπωλείο έδωσε σε έναν από τους φρουρούς ένα δωρεάν σνακ, μια μικρή χειρονομία πριν από τις γιορτές που υπογράμμιζε τη χαλαρή σχέση μεταξύ των μελών της Φρουράς και της γειτονιάς του κέντρου της πόλης .

Στη συνέχεια, συνέβη αυτό που ο Κάρολ αποκάλεσε «ενέδρα». Ο ύποπτος, όπως είπε στους δημοσιογράφους, «εμφανίστηκε στη γωνία, σήκωσε το χέρι του με ένα πυροβόλο όπλο και άνοιξε πυρ εναντίον της Εθνοφρουράς». Μέλη της Εθνοφρουράς φαίνονται να αντιδρούν στην επίθεση. Η χρονική σήμανση στην εικόνα αναφέρει ότι τραβήχτηκε γύρω στις 2:13 μ.μ.

Η παρακάτω φωτογραφία τραβήχτηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και παρέχει την πρώτη γνωστή εικόνα του υπόπτου να κρατά ένα περίστροφο στο δεξί του χέρι. Ένα μέλος της Εθνοφρουράς τρέχει στον δρόμο. Πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ο Εθνοφρουρός ρίχνει δυνατές βολές που κατέγραψε το smartphone.

Πολλά αφγανικά στρατεύματα πολέμησαν στο πλευρό των Αμερικανών και των συμμάχων τους κατά τη διάρκεια του πολυετούς πολέμου στο Αφγανιστάν, ο οποίος ακολούθησε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και στο Πεντάγωνο. Ωστόσο, υπήρξαν σποραδικές επιθέσεις «εσωτερικών» δυνάμεων στις οποίες μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας έστρεψαν τα όπλα τους στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους κατά τη διάρκεια του μακροβιότερου πολέμου της Αμερικής.

Αυτή η σύγκρουση ήταν σε μεγάλο βαθμό αθέατη για πολλούς Αμερικανούς. Οι πυροβολισμοί της Τετάρτης το έφεραν στο φως.

Διαβάστε επίσης