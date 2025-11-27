ΗΠΑ: Ο δράστης ταξίδεψε 2.737 μίλια για να πυροβολήσει τους δύο Εθνοφρουρούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Ο ένοπλος που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο, διέσχισε οδικώς ολόκληρη τη χώρα από το σπίτι του στο Σιάτλ με σκοπό να διαπράξει την ειδεχθή αυτή επίθεση, δήλωσαν την Πέμπτη αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Η Τζανίν Πίρο, εισαγγελέας των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο δράστης χρησιμοποίησε ένα περίστροφο 357 Smith και Wesson για να πυροβολήσει ένα μέλος της Εθνοφρουράς, το οποίο έπεσε στο έδαφος, στη συνέχεια πυροβόλησε ξανά το άτομο πριν γυρίσει και πυροβολήσει το δεύτερο μέλος της Εθνοφρουράς. Τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως ο 24χρονος Άντριου Γούλφ, και η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια.

Ο 24χρονος Άντριου Γούλφ

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε στο Fox News ότι οι στρατιώτες «υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση», αλλά δεν αναφέρθηκε στην ακριβή κατάσταση της υγείας τους. Η Πίρο δήλωσε ότι ο ύποπτος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες επίθεσης με πρόθεση δολοφονίας, αλλά αν οι στρατιώτες δεν επιβιώσουν, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025. AP

Όσον αφορά τον δράστη, ταυτοποιήθηκε ως ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακανουάλ από το Αφγανιστάν, ο οποίος ζει Μπέλινγχαμ της πολιτείας Ουάσινγκτον με την σύζυγό του και τα πέντε τους παιδιά.

Ο Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανουάλ πυροβόλισε εναντίον ανδρών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως ο δράστης είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα, τον Αύγουστο 2021. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Περιπολία της Εθνοφρουράς στο National Mall κοντά στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον. AP

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αργά την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την επίθεση ως «πράξη τρομοκρατίας» ενώ είπε ότι «η μετανάστευση αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια που αντιμετωπίζει η χώρα μας» και δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειές του για μαζικές απελάσεις. Ανέφερε ότι διέταξε την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, αν και δεν ήταν σαφές πότε θα φτάσουν ή από πού θα προέλθουν.

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά την αποδοκιμασία της για την αποστολή της Εθνοφρουράς στην πόλη από την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε σε μια σύντομη συνέντευξη Τύπου: «Αυτοί οι νέοι άνθρωποι θα έπρεπε να βρίσκονται στο σπίτι τους στη Δυτική Βιρτζίνια με τις οικογένειές τους».

