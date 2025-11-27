ΗΠΑ: Ο δράστης ταξίδεψε 2.737 μίλια για να πυροβολήσει τους δύο Εθνοφρουρούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακανουάλ από το Αφγανιστάν, ο οποίος ζει Μπέλινγχαμ της πολιτείας Ουάσινγκτον με την σύζυγό του και τα πέντε τους παιδιά

Newsbomb

ΗΠΑ: Ο δράστης ταξίδεψε 2.737 μίλια για να πυροβολήσει τους δύο Εθνοφρουρούς κοντά στον Λευκό Οίκο

Περιπολία της Εθνοφρουράς στο National Mall κοντά στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ένοπλος που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο, διέσχισε οδικώς ολόκληρη τη χώρα από το σπίτι του στο Σιάτλ με σκοπό να διαπράξει την ειδεχθή αυτή επίθεση, δήλωσαν την Πέμπτη αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Η Τζανίν Πίρο, εισαγγελέας των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο δράστης χρησιμοποίησε ένα περίστροφο 357 Smith και Wesson για να πυροβολήσει ένα μέλος της Εθνοφρουράς, το οποίο έπεσε στο έδαφος, στη συνέχεια πυροβόλησε ξανά το άτομο πριν γυρίσει και πυροβολήσει το δεύτερο μέλος της Εθνοφρουράς. Τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως ο 24χρονος Άντριου Γούλφ, και η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια.

wolfe.jpg

Ο 24χρονος Άντριου Γούλφ

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε στο Fox News ότι οι στρατιώτες «υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση», αλλά δεν αναφέρθηκε στην ακριβή κατάσταση της υγείας τους. Η Πίρο δήλωσε ότι ο ύποπτος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες επίθεσης με πρόθεση δολοφονίας, αλλά αν οι στρατιώτες δεν επιβιώσουν, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Εθνοφρουρά ΗΠΑ

Μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025.

AP

Όσον αφορά τον δράστη, ταυτοποιήθηκε ως ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακανουάλ από το Αφγανιστάν, ο οποίος ζει Μπέλινγχαμ της πολιτείας Ουάσινγκτον με την σύζυγό του και τα πέντε τους παιδιά.

afganos-drastis-usa.jpg

Ο Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανουάλ πυροβόλισε εναντίον ανδρών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως ο δράστης είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα, τον Αύγουστο 2021. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Εθνοφρουρά

Περιπολία της Εθνοφρουράς στο National Mall κοντά στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

AP

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αργά την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την επίθεση ως «πράξη τρομοκρατίας» ενώ είπε ότι «η μετανάστευση αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια που αντιμετωπίζει η χώρα μας» και δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειές του για μαζικές απελάσεις. Ανέφερε ότι διέταξε την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, αν και δεν ήταν σαφές πότε θα φτάσουν ή από πού θα προέλθουν.

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά την αποδοκιμασία της για την αποστολή της Εθνοφρουράς στην πόλη από την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε σε μια σύντομη συνέντευξη Τύπου: «Αυτοί οι νέοι άνθρωποι θα έπρεπε να βρίσκονται στο σπίτι τους στη Δυτική Βιρτζίνια με τις οικογένειές τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Ρουμανία 91-64: Επιβλητική πρεμιέρα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο φως «η αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» - Εντυπωσιακά ευρήματα στις

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Μπραν 0-0: Ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι στο 18'

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αντίδραση από τους Τούρκους, Φενέρ και Εφές αρνούνται να παίξουν στο Ισραήλ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ - «Δεν γυρίζει πίσω», λέει ο αδελφός του 19χρονου

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Παράταση ενός έτους στο πλαφόν 3% για τα εμπορικά ενοίκια

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή για αντίποινα κατά της ΕΕ από τον Πούτιν - Στο επίκεντρο τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

19:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο δράστης ταξίδεψε 2.737 μίλια για να πυροβολήσει τους δύο Εθνοφρουρούς κοντά στον Λευκό Οίκο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Φιορεντίνα: FAN ZONE στη Φλωρεντία για όσους δεν έχουν εισιτήριο | Όλες οι λεπτομέρειες

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγωγήθηκε το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος: Πλήθος κόσμου παρά την έντονη βροχόπτωση

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Καταιγίδα στην Αττική - Στο «κόκκινο» οι δρόμοι

19:18ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ο Χριστουδουλίδης καλεί την Άγκυρα για συνομολόγηση θαλάσσιων συνόρων

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Έχουμε φιλοδοξίες, να κάνουμε το καθήκον μας στο Conference League» - Όσα δήλωσε ο Ριμπαλτα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα «χτυπά» την Αττική - Χάος στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων, Παραλιακή, Αττική οδός και Σταδίου

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Παράνοια» στο αεροδρόμιο - LIVE η υποδοχή από χιλιάδες οπαδούς της Παρτίζαν

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 83 οι νεκροί από την πυρκαγιά

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μπραν: Βασικός ο Μπιάνκο, ενδεκαδάτος και ο Ιβανούσετς

18:50ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν 161 αυτοκίνητα σε παράνομη ακινησία - Πάνω από €1,6 εκ. τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγωγήθηκε το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος: Πλήθος κόσμου παρά την έντονη βροχόπτωση

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Μπραν 0-0: Ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι στο 18'

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμεικός: Άνδρας βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική πρόβλεψη από το Ινστιτούτο Παστέρ: Η γρίπη των πτηνών μπορεί να προκαλέσει πανδημία χειρότερη του κορονοϊού

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Καταιγίδα στην Αττική - Στο «κόκκινο» οι δρόμοι

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση - «Κάθε πέτρα βγάζει νερό» λένε οι κάτοικοι

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ