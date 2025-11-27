Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Το FBI διεξάγει έρευνα για τρομοκρατία

«Πρόκειται για μια έρευνα για τρομοκρατία που βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Newsbomb

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Το FBI διεξάγει έρευνα για τρομοκρατία

Περιπολία της Εθνοφρουράς στο National Mall κοντά στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ξεκίνησε έρευνα για τρομοκρατία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο, χθες στην Ουάσινγκτον.

«Πρόκειται για μια έρευνα για τρομοκρατία που βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε πως ο ύποπτος της επίθεσης είχε εργαστεί στο Αφγανιστάν με συμμαχικές δυνάμεις. «Ερευνούμε πλήρως και αυτή την πτυχή του παρελθόντος του, ώστε να συμπεριλάβουμε τυχόν γνωστούς συνεργάτες του που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε εδώ στις ΗΠΑ/ Έτσι μοιάζει μια ευρεία διεθνής έρευνα για τρομοκρατία», τόνισε ο επικεφαλής του FBI.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως ο Αφγανός υπήκοος, που πυροβόλησε εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, είχε εργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, προτού η αμερικανική κυβέρνηση τον μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα, τον Αύγουστο 2021.

Το Fox News επικαλείται τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τον οποίο, ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ για την περιφέρεια της Κολούμπια Τζανίν Πίρο δήλωσε πως οι δύο στρατιώτες που πυροβολήθηκαν είναι η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ και ο 24χρονος Άντριου Γουλφ.

Η Πίρο είπε σε δημοσιογράφους ότι οι δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. «Ένας μοναχικός ένοπλος άνοιξε πυρ απρόκλητα, σε στυλ ενέδρας, οπλισμένος με ένα περίστροφο 357 Smith και Wesson», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:41ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Οριστική απόφαση για άμεση επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ

18:39LIFESTYLE

Ρίτσαρντ Γκιρ και Αλεχάντρα Σίλβα: «Μαγνήτισαν» όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων στην Τουρκία: «Σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», προειδοποίησε ο ποντίφικας στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι σημαίνει η συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Οι παρεμβάσεις στον προϋπολογισμό 2026

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα» – Τι λέει κόρη της 75χρονης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Συμπεριφέρεται σαν τρολ του διαδικτύου - Είναι ένας κοινός συκοφάντης

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση - «Κάθε πέτρα βγάζει νερό» λένε οι κάτοικοι

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Στην ΑΕΚ ο Τζιάν Κλαβέλ

17:58LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο spoiler: Κινδυνεύει η Αρετή

17:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026, στο Telekom Center Athens!

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια του Terminator Linda Hamilton

17:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φαντασμαγορική η παρέλαση στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Εικόνες

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Φτερά», σε χρόνο ρεκόρ, έκαναν τα έξτρα εισιτήρια!

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Το FBI διεξάγει έρευνα για τρομοκρατία - Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομέρ Γιουρτσέβεν: Επιστρέφει στη δράση με την Τουρκία ο σέντερ του Παναθηναϊκού

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση - «Κάθε πέτρα βγάζει νερό» λένε οι κάτοικοι

12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τι ετοιμάζει ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Συναγερμός στη Δύση

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ζήλεψε ο Χάρος τον όμορφό μας» - Σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 57χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και πέθανε

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Έντονες διαμαρτυρίες στο Μάτσου Πίτσου σχετικά με το μονοπώλιο των τουριστικών λεωφορείων

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα» – Τι λέει κόρη της 75χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ