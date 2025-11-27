Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον: Φώναζε «Αλλάχου Άκμπάρ» πριν επιτεθεί ο δράστης

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν το περιστατικό της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, όπου ένας Αφγανός πυροβόλησε δύο μέλη της εθνοφρουράς. Ο δράστης του στυγερού εγκλήματος σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται να φώναζε «Αλλάχου Άκμπάρ» τη στιγμή που άνοιγε πυρ. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο στη διερεύνηση τυχόν ισλαμιστικού κινήτρου. Οι αρχές εξετάζουν αν το ιστορικό του και οι πρόσφατες κινήσεις του συνδέονται με ριζοσπαστικοποίηση κάποιου είδους πριν ή την μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολίτειες.

Η στιγμή της επίθεσης

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ύποπτος ξεκίνησε την επίθεση με περίστροφο και περίμενε τους εθνοφρουρούς να στρίψουν σε γωνία πριν ανοίξει πυρ, ενώ οι μαρτυρίες επιμένουν πως εκείνη τη στιγμή φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ».

Η πρώτη στοχευμένη βολή χτύπησε μια γυναίκα της εθνοφρουράς στο στήθος. Στη συνέχεια την προσέγγισε, της πήρε το υπηρεσιακό όπλο και την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι.

Η αντίδραση των φρουρών

Με το όπλο της τραυματισμένης φρουρού, ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί εναντίον των υπολοίπων, τραυματίζοντας έναν ακόμη φρουρό στον λαιμό. Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο Τζακ Ποσόμπιεκ, η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν τρίτος φρουρός κατάφερε να εμπλακεί και να ακινητοποιήσει τον ύποπτο.

Η ομοσπονδιακή έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

