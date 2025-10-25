Διαψεύδει τη συνάντηση Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν η Ουάσιγκτον- «Δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα»

«Ο πρόεδρος, ασφαλώς, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Κιμ στο εγγύς μέλλον. Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτού του ταξιδιού» ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Newsbomb

Διαψεύδει τη συνάντηση Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν η Ουάσιγκτον- «Δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα»

Φωτ. Αρχείου - Πολίτες στη Σεούλ βλέπουν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

AP/Ahn Young-joon
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρά τις εικασίες που διατυπώνονταν τις τελευταίες ημέρες, μια συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν «δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος, ασφαλώς, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Κιμ στο εγγύς μέλλον. Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτού του ταξιδιού», είπε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Τραμπ αναμένεται την Τετάρτη στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στελέχη της κυβέρνησής του συζητούσαν ιδιωτικά την οργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ του ιδίου και του Κιμ Γιονγκ Ουν. Κατά την πρώτη θητεία του είχαν γίνει συνολικά τρεις συναντήσεις: μία τον Ιούνιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, η δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2019 στο Βιετνάμ και η τρίτη τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στα σύνορα της Νότιας με τη Βόρεια Κορέα.

κιμ-τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουνγκ κατά τη συνάντησή τους στο Panmunjom, στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα, στις 30 Ιουνίου 2019.

REUTERS/Kevin Lamarque

Εξάλλου, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους ενόψει της περιοδείας του Τραμπ στην Ασία, ο αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ θέλει να μιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κυρίως για τις εμπορικές σχέσεις των χωρών τους. Η Ουάσινγκτον ανησυχεί κυρίως για «ορισμένες ενέργειες που ανακοίνωσε η Κίνα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι οποίες πραγματικά απειλούν την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα».

Πρόσφατα το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:30ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θανατό της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει μία πιθανή συνάντηση Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν η Ουάσιγκτον- «Δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα»

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε Boeing - Ράγισε το τζάμι, τραυμστίστηκε ο πιλότος

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Σε πολύ προχωρημένο στάδιο» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

23:35LIFESTYLE

GNTM: Γλίστρησε και έπεσε την ώρα της φωτογράφισης - Τρόμαξαν οι κριτές - Βίντεο

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Χαμάς και φατρίες συμφώνησαν να παραδώσουν τη διοίκηση σε ανεξάρτητους τεχνοκράτες

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιθεωρητής Κλουζό» στον Λούβρο; Η φωτογραφία του μυστηριώδη άνδρα που έριξε το διαδίκτυο

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Το αδιανόητο «παρκάρισμα» που μπλόκαρε το Ηράκλειο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: Ένοχη για εκλογική νοθεία - Ψήφισε τον μακαρίτη σύζυγό της και τον γιο της

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Αιθίοπα που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος - Του έδωσαν και λεφτά για τα έξοδά του

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 92-75: Σα να μην κατέβηκε να παίξει στην Ιταλία...

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Επτά εργαζόμενοι στον ΟΗΕ συνελήφθησαν από τους Χούθι

23:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η αιφνίδια στροφή Τραμπ απέναντι στον Πούτιν - Ο ρόλος του Ρούμπιο, απέναντι στον Γουίτκοφ

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 8χρονου από τη Νέα Ιωνία

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο «Νιόνιο» - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Διακόπτει τη διαφημιστική εκστρατεία που «δυναμίτισε» τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

20:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατεχάκη: Εντοπίστηκε νεκρός αστυνομικός - Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιθεωρητής Κλουζό» στον Λούβρο; Η φωτογραφία του μυστηριώδη άνδρα που έριξε το διαδίκτυο

00:30ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θανατό της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι

23:35LIFESTYLE

GNTM: Γλίστρησε και έπεσε την ώρα της φωτογράφισης - Τρόμαξαν οι κριτές - Βίντεο

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 8χρονου από τη Νέα Ιωνία

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε Boeing - Ράγισε το τζάμι, τραυμστίστηκε ο πιλότος

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10ετης κάθειρξη σε 25χρονη - Ανάγκαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει ολημερίς έξω από κατάστημα

20:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Με τραύματα σε πρόσωπο και σώμα ο 4χρονος γιος της οικογένειας

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός θύμα βιασμού από αστυνομικό βάζει τέλος στη ζωή της - Το ανατριχιαστικό σημείωμα αυτοκτονίας στην παλάμη του χεριού της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ