Καναδάς: Διακόπτει τη διαφημιστική εκστρατεία που «δυναμίτισε» τις εμπορικές διαπραγματεύσεις

Οι διαφημίσεις, στις οποίες ο Ρίγκαν φέρεται να λέει ότι οι δασμοί προκαλούν εμπορικούς πολέμους και οικονομική καταστροφή, θα σταματήσουν τη Δευτέρα

Η διαφήμιση που απεικονιζόταν ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ.
Η επαρχία του Οντάριο στον Καναδά θα διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία της στην οποία εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά αρνητικά για τους τελωνειακούς δασμούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της, ο Νταγκ Φορντ.

Εξαιτίας αυτών των διαφημίσεων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να «τερματιστούν» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά.

Οι διαφημίσεις, στις οποίες ο Ρίγκαν φέρεται να λέει ότι οι δασμοί προκαλούν εμπορικούς πολέμους και οικονομική καταστροφή, θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στο τουρνουά του μπέιζμπολ World Series και θα σταματήσουν τη Δευτέρα, είπε ο Φορντ.

Η διαφήμιση που εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο:

Αφού μίλησε με τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνεϊ, ο Φορντ αποφάσισε να διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία «ώστε οι εμπορικές συνομιλίες να ξαναρχίσουν», πρόσθεσε.

