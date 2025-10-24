Tι έλεγε πραγματικά ο Ρίγκαν στη διαφήμιση που έφερε τη ρήξη στις εμπορικές σχέσεις Τραμπ - Καναδά

Οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Καναδά κατέρρευσαν μετά την προβολή ενός διαφημιστικού σποτ με τον πρώην Αμερικανό Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν να εμφανίζεται επικριτικός για την επιβολή δασμών - αλλά τι είχε πει πραγματικά τότε 

Ο ηθοποιός Ρόναλντ Ρήγκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λος Άντζελες, στις 4 Ιανουαρίου 1965, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Ένα διαφημιστικό σποτ με πρωταγωνιστή τον Ρόναλντ Ρίγκαν που κυκλοφόρησε ο Καναδάς προκάλεσε την οργή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι διακόψει άμεσα όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη γειτονική χώρα.

Η διαφήμιση, που χρηματοδοτήθηκε από την επαρχία του Οντάριο του Καναδά περιλαμβάνει αποσπάσματα από μια ομιλία που έδωσε ο Ρέιγκαν το 1987 με θέμα το εξωτερικό εμπόριο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ΨΕΥΤΙΚΗ», ενώ το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν δήλωσε ότι «παραποιεί» την ομιλία του πρώην προέδρου

Αν και η διαφήμιση διάρκειας ενός λεπτού περιλαμβάνει μόνο αποσπάσματα από την αρχική ομιλία διάρκειας πέντε λεπτών, δεν αλλοιώνει τα λόγια του Ρήγκαν. Ωστόσο, είναι μονταρισμένη. Οι δηλώσεις είναι πραγματικές, αλλά σε διαφορετική σειρά...

Η ραδιοφωνική ομιλία του 1987 του Ρίγκαν από το Καμπ Ντέιβντ για το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο – ξεκινά με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο και θα συζητηθούν οι «πρόσφατες διαφωνίες» σχετικά με το εμπόριο, έχοντας ήδη επιβάλλει δασμούς σε ορισμένα ιαπωνικά προϊόντα.

Στη διαφήμιση, ο Ρίγκαν ακούγεται να λέει για τους δασμούς: «Και μερικές φορές, για λίγο, λειτουργεί, αλλά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Μακροπρόθεσμα, τέτοιοι εμπορικοί φραγμοί βλάπτουν κάθε Αμερικανό, εργαζόμενο και καταναλωτή. Οι υψηλοί δασμοί οδηγούν αναπόφευκτα σε αντίποινα από ξένες χώρες και στην πυροδότηση σκληρών εμπορικών πολέμων. Τότε συμβαίνει το χειρότερο: Οι αγορές συρρικνώνονται και καταρρέουν, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες κλείνουν και εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους».

Στην πραγματική ομιλία, ο Ρέιγκαν έκανε το σχόλιο σχετικά με τους εμπορικούς φραγμούς που βλάπτουν τους Αμερικανούς μακροπρόθεσμα στο εισαγωγικό μέρος της ομιλίας του. Μίλησε για το πώς οι δασμοί βοηθούν μόνο για «μικρό χρονικό διάστημα» πολύ αργότερα στην ομιλία. Το σχόλιο για τα αντίποινα που έγιναν από άλλες χώρες έρχεται σε διαφορετικό τμήμα της ομιλίας.

Και η πρόταση για τις αγορές που συρρικνώνονται και εκατομμύρια που χάνουν τη δουλειά τους έρχεται σε άλλο μέρος της ομιλίας.

