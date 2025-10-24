Τραμπ: Τερματίζει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά - Η διαφήμιση που τον εξόργισε

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά «τερματίστηκαν», μετά την κυκλοφορία μίας διαφήμισης που δείχνει τον Ρόναλντ Ρίγκαν να μιλάει αρνητικά για τους δασμούς

Τραμπ: Τερματίζει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά - Η διαφήμιση που τον εξόργισε

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 6 Μαΐου 2025, στην Ουάσιγκτον. 

AP Photo/Evan Vucci
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τερματίζει «όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις» με τον Καναδά μετά την κυκλοφορία τηλεοπτικής διαφήμισης που αντιτίθεται στους δασμούς των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Καναδά για «ακραία συμπεριφορά» που στοχεύει στην επιρροή των αποφάσεων των αμερικανικών δικαστηρίων.

Η ανάρτηση το βράδυ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης έγινε μετά τη δήλωση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ότι στοχεύει να διπλασιάσει τις εξαγωγές της χώρας του σε χώρες εκτός των ΗΠΑ λόγω της απειλής που θέτουν οι δασμοί του Τραμπ.

Ο Τραμπ έγραψε: «Το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρίγκαν μόλις ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς χρησιμοποίησε δολίως μια διαφήμιση, η οποία είναι ψεύτικη, στην οποία ο Ρόναλντ Ρίγκαν μιλάει αρνητικά για τους δασμούς». Και συνέχισε: «Το έκαναν αυτό μόνο για να παρέμβουν στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και άλλων δικαστηρίων». Πρόσθεσε: «Οι δασμοί είναι πολύ σημαντικοί για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των ΗΠΑ. Με βάση την ακραία συμπεριφορά τους, όλες οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά τερματίζονται».

Το γραφείο του Κάρνεϊ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ο πρωθυπουργός επρόκειτο να αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής για μια σύνοδο κορυφής στην Ασία, ενώ ο Τραμπ πρόκειται να κάνει το ίδιο το βράδυ της Παρασκευής.

Νωρίτερα την Πέμπτη, το Προεδρικό Ίδρυμα Ρόναλντ Ρίγκαν δημοσίευσε στην πλατφόρμα X ότι η διαφήμιση που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση του Οντάριο «παραποιεί την «Προεδρική Ραδιοφωνική Ομιλία προς το Έθνος για το Ελεύθερο και Δίκαιο Εμπόριο» με ημερομηνία την 25η Απριλίου του 1987». Πρόσθεσε ότι το Οντάριο δεν έλαβε άδεια από το ίδρυμα «να χρησιμοποιήσει και να επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις». Το ίδρυμα δήλωσε ότι «εξετάζει νομικές επιλογές σε αυτό το θέμα» και κάλεσε το κοινό να παρακολουθήσει το μη επεξεργασμένο βίντεο της ομιλίας του Ρίγκαν.

Ο Κάρνεϊ συναντήθηκε με τον Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να προσπαθήσει να μετριάσει τις εμπορικές εντάσεις καθώς οι δύο χώρες και το Μεξικό προετοιμάζονται για την αναθεώρηση της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, μιας εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, αλλά έκτοτε έχει φθίνει.

Πάνω από τα τρία τέταρτα των καναδικών εξαγωγών πηγαίνουν στις ΗΠΑ, και αγαθά και υπηρεσίες αξίας σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων διασχίζουν τα σύνορα καθημερινά. Σε δική του ανάρτηση στο X την περασμένη εβδομάδα, ο Νταγκ Φορντ, πρωθυπουργός του Οντάριο, δημοσίευσε έναν σύνδεσμο για τη διαφήμιση και το μήνυμα: «Είναι επίσημο: Η νέα διαφημιστική καμπάνια του Οντάριο στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει».

Συνέχισε: «Χρησιμοποιώντας κάθε εργαλείο που διαθέτουμε, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να υποστηρίζουμε τους αμερικανικούς δασμούς στον Καναδά. Ο δρόμος προς την ευημερία είναι μέσω της συνεργασίας».

