ΗΠΑ: Σε νέα φάση εμπορικός πόλεμος με την Κίνα - Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ και πόσο θα φτάσουν οι δασμοί

Σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων, οι τελωνειακοί δασμοί θα ανέρχονται στο 150% και ακόμη και το 200%.

ΗΠΑ: Σε νέα φάση εμπορικός πόλεμος με την Κίνα - Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ και πόσο θα φτάσουν οι δασμοί

Επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή εμπορική επίθεση κατά της Κίνας, απαντώντας στους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπανίων γαιών, ενός στρατηγικής σημασίας τομέα για τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς ύψους 100% σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα. Οι νέοι δασμοί, όπως διευκρίνισε, θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου ή και νωρίτερα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το ποσοστό αυτό θα προστεθεί στους δασμούς 30% που εφαρμόζονται στο σύνολο των κινεζικών προϊόντων από τον Μάιο, καθώς και σε αυτούς που αφορούν συγκεκριμένους τομείς (χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός, φαρμακευτικά προϊόντα, έπιπλα...).

Που σημαίνει πως σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων, οι τελωνειακοί δασμοί θα ανέρχονται στο 150% και ακόμη και το 200%.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, διατεινόμενος πως ενεργεί σε αντίποινα για την «εξαιρετικά επιθετική στάση ως προς το εμπόριο» που υιοθέτησε η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, διεμήνυσε ακόμη πως θα επιβληθούν, ταυτόχρονα, περιορισμοί στις εξαγωγές «όλων των προϊόντων λογισμικού στρατηγικής σημασίας» στην Κίνα.

Ο κ. Τραμπ είχε ήδη αναφέρει νωρίτερα χθες, πάντα μέσω Truth Social, πως δεν βλέπει πλέον «κανέναν λόγο» να κάνει τη συνάντηση που προβλεπόταν σε δυο εβδομάδες με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, εξαιτίας της «πολύ εχθρικής», κατ’ αυτόν συμπεριφοράς του Πεκίνου.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι ο κυριότερος παραγωγός σπανίων γαιών στον κόσμο, πρώτων υλών απόλυτα απαραίτητων σε διάφορες βιομηχανίες. Η Ουάσιγκτον κατηγορούσε ήδη το Πεκίνο πως καταχράται τη δεσπόζουσα θέση του στο πεδίο αυτό.

Οι νέοι περιορισμοί, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη από το Πεκίνο, αφορούν την εξαγωγή τεχνολογιών που συνδέονται με την εξόρυξη και την παραγωγή αυτών των πρώτων υλών, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Η Ουάσιγκτον δοκίμασε «αληθινή έκπληξη» όταν ενημερώθηκε, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο.

Η Γουόλ Στριτ στο κόκκινο

«Επρόκειτο να συναντηθώ με τον πρόεδρο Σι σε δυο εβδομάδες στη σύνοδο της APEC (Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού) στη Νότια Κορέα, όμως δεν μοιάζει πλέον να υπάρχει λόγος» να γίνει τέτοια συνάντηση, ανέφερε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος.

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες έκαναν βουτιά μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στον εμπορικό πόλεμο, έπειτα από περίοδο σχετικής ανάπαυλας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Έκλεισαν στο κόκκινο, πριν καν ανακοινωθούν οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί 100% από τον αμερικανό πρόεδρο.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,90%, ο Nasdaq κατά 3,56% κι ο ευρύτερος S&P 500 κατά 2,71%, διαγράφοντας όλα τα κέρδη των προηγούμενων δυο εβδομάδων.

«Δεν είναι δυνατό να επιτρέπεται στην Κίνα να κρατά τον κόσμο ‘σε ομηρία’ αλλά αυτό μοιάζει να είναι το σχέδιό της εδώ και κάποιο καιρό», υποστήριξε ο πρόεδρος Τραμπ.

Οι σινοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις, που γνώρισαν θεαματικές διακυμάνσεις το 2025, έμοιαζαν τις τελευταίες εβδομάδες να βρίσκονται σε ανήσυχη ηρεμία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαβεβαιώσει πως έκανε «πολύ παραγωγική» συνδιάλεξη με τον Σι Τζινπίνγκ τον Σεπτέμβριο. Ήταν η τρίτη των δύο ηγετών από την αρχή της χρονιάς.

Ικανοποιημένος για τις συνομιλίες όσον αφορά άλλο νευραλγικό ζήτημα, το μέλλον της πλατφόρμας TikTok στις ΗΠΑ, άφηνε να εννοηθεί πως εξέταζε το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στην Κίνα εντός 2026, και να υποδεχθεί τον ομόλογό του στον Λευκό Οίκο.

Άλλο μέτωπο διένεξης: η Κίνα ανακοίνωσε χθες την επιβολή «ειδικών» τελών σε αμερικανικά πλοία που δένουν στα λιμάνια της, σε αντίποινα για παρόμοια μέτρα που ανακοινώθηκαν από τις ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον ανέφερε πως απέσυρε «εκατομμύρια» αναφορές σε απαγορευμένα πλέον κινεζικά προϊόντα από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Εξαιτίας της επίθεσης προστατευτικού χαρακτήρα που εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ αφότου επέστρεψε στην εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, οι τελωνειακοί δασμοί της μιας χώρας στα προϊόντα της άλλης έχουν φθάσει σε επίπεδα τουλάχιστον τριπλάσια του φυσιολογικού, προκαλώντας προβλήματα σε αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έκλεισαν συμφωνία για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις: χάρη σε αυτή οι «γενικοί» δασμοί μειώθηκαν προσωρινά στο 30% για τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ και στο 10% για τα αμερικανικά προϊόντα που εισάγονται στην Κίνα.

Η εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο, που χθες έγινε θρύψαλα, θεωρητικά θα διαρκούσε ως τη 10η Νοεμβρίου.

