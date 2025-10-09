Πώς Αμερικανός διπλωμάτης μπήκε στη «μαύρη λίστα» λόγω σχέσης με γυναίκα από την Κίνα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Τετάρτη (08/10) ότι απέλυσε τον Αμερικανό διπλωμάτη, Ντάνιελ Τσόι, λόγω της σχέσης που παραδέχτηκε ότι είχε με μία γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία φέρεται να έχει δεσμούς με το Κομμουνιστικό Κόμμα της ασιατικής χώρας.

Η απόλυση θεωρείται η πρώτη αυτού του είδους για παραβίαση της απαγόρευσης τέτοιων σχέσεων, η οποία θεσπίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Το AP ανέφερε νωρίτερα εφέτος ότι στα τελευταία στάδια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε απαγόρευση σε όλο το προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης στην Κίνα, καθώς και σε μέλη των οικογενειών τους και σε εργολάβους με άδεια πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες, να έχουν ρομαντικές ή σεξουαλικές σχέσεις με Κινέζους πολίτες.

Ο Τόμι Πίγκοτ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανέφερε ότι ο εν λόγω διπλωμάτης απολύθηκε από την εξωτερική υπηρεσία μετά την εξέταση της υπόθεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «παραδέχτηκε πως απέκρυψε μία ερωτική σχέση με Κινέζα, η οποία έχει δεσμούς με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας».

«Υπό την ηγεσία του υφυπουργού Ρούμπιο, θα διατηρήσουμε μία πολιτική μηδενικής ανοχής για κάθε υπάλληλο που θα συλληφθεί να υπονομεύει την εθνική ασφάλεια της χώρας μας», σημείωσε ο Πίγκοτ.

Η ανακοίνωση δεν προσδιόριζε την ταυτότητα του διπλωμάτη, αλλά αυτός και η φίλη του είχαν εμφανιστεί σε ένα βίντεο που είχε γυριστεί κρυφά και δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από τον συντηρητικό ακτιβιστή, Τζέιμς Ο’Κιφ.

BREAKING: Secretary of State Marco Rubio - with President Trump’s approval - FIRES Foreign Service Officer Caught Concealing a Secret Relationship with a CCP Affiliate.



The State Department confirms this marks the first time in history such a dismissal has occurred - a direct… https://t.co/MP59CraYxm pic.twitter.com/d6MplW1Bai — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) October 8, 2025

Στο Πεκίνο, εκπρόσωπος της κινεζικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει αυτό που χαρακτήρισε ως «εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών». «Θα ήθελα, όμως, να τονίσω ότι αντιτιθέμεθα στην πράξη να τραβάμε διαχωριστικές γραμμές με βάση ιδεολογικές διαφορές και να δυσφημούμε κακόβουλα την Κίνα», επεσήμανε ο Γκουό Γιάκουν του υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.