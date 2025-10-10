ΗΠΑ - Οργή Τραμπ προς την Κίνα: «Σκέφτομαι μαζική αύξηση δασμών» - Ακυρώθηκε η συνάντηση με Σι

«Επρόκειτο να συναντηθώ με τον πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες στη σύνοδο κορυφής APEC στη Νότια Κορέα», πρόσθεσε, «αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω». Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η Κίνα ανακοίνωσε νέους περιορισμούς στα υλικά σπάνιων γαιών , διευκρινίζοντας ότι οι άδειες για ορισμένους τύπους τσιπ θα χορηγούνται κατά περίπτωση.

Η απάντηση της Γουόλ Στριτ

Μετά από αυτή την απειλή, η Wall Street σημείωσε πτωτική στροφή: ο Dow Jones έχασε 0,70% στις 46.045,79 μονάδες, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,09% στις 22.781,74 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,84% στις 6.678,48 μονάδες.

Οι κατηγορίες εναντίον της Κίνας

«Κάποια πραγματικά παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην Κίνα! Γίνονται πολύ εχθρικοί», συνεχίζει η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, «και στέλνουν επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, λέγοντας ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές σε κάθε μεμονωμένο προϊόν παραγωγής που περιλαμβάνει στοιχεία σπάνιων γαιών και σχεδόν οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν, ακόμα κι αν δεν κατασκευάζεται στην Κίνα». Ο Τραμπ σημειώνει επίσης ότι «κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, αλλά ουσιαστικά, θα « φράξει» τις αγορές και θα κάνει δύσκολη τη ζωή σχεδόν για κάθε χώρα στον κόσμο, ειδικά για την Κίνα».

Εμπορική κόντρα

"Οι επιστολές", συνεχίζει, "ήταν ιδιαίτερα ακατάλληλες, καθώς στάλθηκαν τις ημέρες που, μετά από τρεις χιλιάδες χρόνια χάους και πολέμων, θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αναρωτιέμαι αν αυτή η χρονική συγκυρία ήταν σύμπτωση'.

Ο πρόεδρος λέει ότι οι ΗΠΑ "έχουν έρθει σε επαφή με άλλες χώρες που είναι εξαιρετικά θυμωμένες για αυτή τη μεγάλη εμπορική εχθρότητα, η οποία ήρθε από το πουθενά".

Ως εκ τούτου, "ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αντιμετωπίσω την κίνησή τους οικονομικά", προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος.