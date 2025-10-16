Απίστευτο βίντεο: Ατζαμής πιλότος τράκαρε το Boeing Max στο... παρκάρισμα

Ένα αεροσκάφος Boeing 737 Max της Air Canada συγκρούστηκε με δύο σταθμευμένα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο του Καναδά, σε... λάθος κατά την προσπάθεια παρκαρίσματος του θηριώδους αεροσκάφους.

Το βίντεο του περιστατικού, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Breaking Aviation News & Videos, δείχνει το επιβατικό αεροπλάνο να πλησιάζει αργά το σημείο στάθμευσης ανάμεσα σε δύο άλλα αεροσκάφη. Οι πτέρυγες του 737 Max, ωστόσο δεν χωρούσαν, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με τα διπλανά αεροσκάφη. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε τραβήχτηκε το βίντεο ούτε το μέγεθος των ζημιών.

At Toronto Airport, a Boeing was unsuccessfully squeezed between two other airliners ? — all three aircraft were damaged



✈️According to the Daily Mail, ground staff likely mistook the space between the planes for a parking spot. pic.twitter.com/ImrPSBtbK9 — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025

Σύμφωνα με τα δεδομένα πτήσης της Flight Aware, το συγκεκριμένο αεροπλάνο, με αριθμό νηολόγησης C-FGKN, είχε εκτελέσει την τελευταία του πτήση στις 10 Οκτωβρίου, από το Κεμπέκ στο Τορόντο. Η Air Canada αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενη εν εξελίξει έρευνα, ενώ το αεροδρόμιο Pearson δεν απάντησε στα αιτήματα για δήλωση.

Σειρά περιστατικών σε βορειοαμερικανικά αεροδρόμια

Το συμβάν στο Τορόντο ήρθε λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών της Delta Airlines στο αεροδρόμιο Laguardia της Νέας Υόρκης. Τα δύο CRJ-900 τζετ, που ανήκουν στη θυγατρική Endeavor Air, κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα όταν οι πτέρυγες τους ακούμπησαν, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη μία άτρακτο. Μόνο ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ οι 85 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

