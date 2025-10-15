Αναγκαστική προσγείωση έκανε το αεροπλάνο του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Αναγκαστική προσγείωση αναγκάστηκε να κάνει το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ το βράδυ της Τετάρτης (15/10), εξαιτίας ρωγμής στο παράθυρο του πιλοτηρίου.
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε ανάρτησή του στο X.
