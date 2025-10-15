Αναγκαστική προσγείωση έκανε το αεροπλάνο του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Αναγκαστική προσγείωση αναγκάστηκε να κάνει το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ το βράδυ της Τετάρτης (15/10), εξαιτίας ρωγμής στο παράθυρο του πιλοτηρίου.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε ανάρτησή του στο X.

On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025

Διαβάστε επίσης