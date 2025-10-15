Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες

Για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες

Στιγμιότυπο από την σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, κάλεσε την Τετάρτη τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις δαπάνες για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, μετά από μια έκθεση που υπογράμμισε τη δραματική μείωση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

«Η ειρήνη επιτυγχάνεται όταν είσαι ισχυρός. Δεν επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείς σκληρά λόγια ή κουνάς το δάχτυλό σου, αλλά όταν διαθέτεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που οι αντίπαλοί σου σέβονται», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με τους ομολόγους του από το ΝΑΤΟ στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Αργότερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, μιλώντας στη συνάντηση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες προειδοποίησε τη Ρωσία:

«Εάν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, εάν δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη στο σύντομο μέλλον, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους μας, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της. Εάν πρέπει να λάβουμε αυτό το μέτρο, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν».

Από την πλευρά του Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σιμύλ, προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «να διαθέσουν τουλάχιστον το 0,25% του ΑΕΠ τους για στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία», λέγοντας ότι τέτοιες συνεισφορές θα κάλυπταν το ήμισυ του προβλεπόμενου αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας για το 2026, ο οποίος ανέρχεται σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τι δήλωσε ο Ρούτε

«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική Συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική Συμμαχία, αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία. Αυτή η αμυντική Συμμαχία είναι έτοιμη και πρόθυμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει το ένα δισεκατομμύριο κατοίκους μας και να διασφαλίσει την εδαφική ασφάλεια», δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Διαψεύδει για πρόταση 2.500.000 στην Κηφισιά για Τεττέη και Παντελίδη

18:09LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχω στόχο να παίξω στο HollyWood, όχι στην Επίδαυρο»

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το εντυπωσιακό elite Member Club στο Telekom Center Athens

18:08LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Άλκη Γιαννακά: «Ήταν δίπλα μου και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές Δεν ήταν απλώς φίλος μου»

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Θρίλερ με την τέταρτη σορό ομήρου - Παλαιστίνιος άγνωστων στοιχείων λέει το Τελ Αβίβ, στρατιώτης των IDF υποστηρίζει η Χαμάς

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στη Βοιωτία ο Αλβανός δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας – Οδηγούσε κλεμμένο όχημα και έφερε πιστόλι replica

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες - Προειδοποίησε τη Ρωσία για αντίποινα «με τρόπους που μόνο οι ΗΠΑ μπορούν»

17:34ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Αρχηγών ΓΕΝ Ελλάδας-ΗΠΑ: Στο επίκεντρο η πρόοδος των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Πολεμικού Ναυτικού

17:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμάχη ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες, λέει η κυβέρνηση - Προσπαθείτε να διαιρέσετε την κοινωνία, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διακόπηκε η δίκη για τα βίντεο των Τεμπών - Απέρριψε το αίτημα για αναβολή το δικαστήριο - Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Συνελήφθη άνδρας για ναρκωτικά - Εντοπίστηκαν 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλαστράκια

17:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Τούρτα έκπληξη για Σορτς και Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 11χρονου σε σχολείο – «Η διευθύντρια μου είπε να του μάθω να μην δίνει σημασία στο bullying» καταγγέλλει η μητέρα του

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: 10 νεκροί σε ναυπηγείο από φωτιά σε δεξαμενόπλοιο - Τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την επισκευή του

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έφερε και δεν χρησιμοποίησε όπλο» λέει ο δικηγόρος του συλληφθέντα - Γνωρίζονταν από το κατηχητικό με τον «συνεργό»

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Με τον Πούτιν συναντήθηκε ο Άχμεντ αλ Σάρα: Η Δαμασκός θα «τιμήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες» - Στο επίκεντρο και ο Μπασάρ αλ Άσαντ

16:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας στην παραλαβή 51 οχημάτων του Λιμενικού: Επόμενο βήμα η προμήθεια drones για ΑΟΖ

16:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ - Τα δεδομένα για Στρεφέτσα και Ροντινέι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έφερε και δεν χρησιμοποίησε όπλο» λέει ο δικηγόρος του συλληφθέντα - Γνωρίζονταν από το κατηχητικό με τον «συνεργό»

13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ισόβια για τον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στην Εφορία - Αμετανόητος για τη δολοφονία ενός υπαλλήλου και τον τραυματισμό άλλων δύο

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες - Προειδοποίησε τη Ρωσία για αντίποινα «με τρόπους που μόνο οι ΗΠΑ μπορούν»

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διακόπηκε η δίκη για τα βίντεο των Τεμπών - Απέρριψε το αίτημα για αναβολή το δικαστήριο - Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού τα επόμενα 24ωρα - Πού θα «χτυπήσει» το πρώτο κύμα κακοκαιρίας

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

16:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημοσίευση διαθηκών online - Τέλος στην ταλαιπωρία στα δικαστήρια

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ