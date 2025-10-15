Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες
Για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, κάλεσε την Τετάρτη τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις δαπάνες για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, μετά από μια έκθεση που υπογράμμισε τη δραματική μείωση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
«Η ειρήνη επιτυγχάνεται όταν είσαι ισχυρός. Δεν επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείς σκληρά λόγια ή κουνάς το δάχτυλό σου, αλλά όταν διαθέτεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που οι αντίπαλοί σου σέβονται», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με τους ομολόγους του από το ΝΑΤΟ στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.
Αργότερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, μιλώντας στη συνάντηση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες προειδοποίησε τη Ρωσία:
«Εάν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, εάν δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη στο σύντομο μέλλον, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους μας, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της. Εάν πρέπει να λάβουμε αυτό το μέτρο, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν».
Από την πλευρά του Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σιμύλ, προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «να διαθέσουν τουλάχιστον το 0,25% του ΑΕΠ τους για στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία», λέγοντας ότι τέτοιες συνεισφορές θα κάλυπταν το ήμισυ του προβλεπόμενου αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας για το 2026, ο οποίος ανέρχεται σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τι δήλωσε ο Ρούτε
«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική Συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική Συμμαχία, αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία. Αυτή η αμυντική Συμμαχία είναι έτοιμη και πρόθυμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει το ένα δισεκατομμύριο κατοίκους μας και να διασφαλίσει την εδαφική ασφάλεια», δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.