Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, κάλεσε την Τετάρτη τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις δαπάνες για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, μετά από μια έκθεση που υπογράμμισε τη δραματική μείωση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

«Η ειρήνη επιτυγχάνεται όταν είσαι ισχυρός. Δεν επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείς σκληρά λόγια ή κουνάς το δάχτυλό σου, αλλά όταν διαθέτεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που οι αντίπαλοί σου σέβονται», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με τους ομολόγους του από το ΝΑΤΟ στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Αργότερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, μιλώντας στη συνάντηση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες προειδοποίησε τη Ρωσία:

«Εάν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, εάν δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη στο σύντομο μέλλον, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους μας, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της. Εάν πρέπει να λάβουμε αυτό το μέτρο, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν».

US Secretary of War Pete Hegseth speaking at the NATO meeting in Brussels:



"If this war does not end, if there's no path to peace in the short term, then the United States, along with our allies, will take the steps necessary to impose costs on Russia for its continued… pic.twitter.com/6bIBlAqMeQ — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) October 15, 2025

Από την πλευρά του Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σιμύλ, προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ «να διαθέσουν τουλάχιστον το 0,25% του ΑΕΠ τους για στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία», λέγοντας ότι τέτοιες συνεισφορές θα κάλυπταν το ήμισυ του προβλεπόμενου αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας για το 2026, ο οποίος ανέρχεται σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια.

Defense Secretary Pete Hegseth announces increased 'firepower' support to NATO, aiding Ukraine through the PURL initiative https://t.co/8FLBkkgv0R pic.twitter.com/8QDwCODVVO — Reuters (@Reuters) October 15, 2025

Τι δήλωσε ο Ρούτε

«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική Συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική Συμμαχία, αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία. Αυτή η αμυντική Συμμαχία είναι έτοιμη και πρόθυμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει το ένα δισεκατομμύριο κατοίκους μας και να διασφαλίσει την εδαφική ασφάλεια», δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

❝NATO is a defensive Alliance. We will remain a defensive Alliance, but make no mistake. This defensive Alliance is ready and willing to do what it takes to keep our one billion people safe and our territory secure❞ @SecGenNATO | #DefMin — NATO (@NATO) October 15, 2025

Διαβάστε επίσης