Αεροσκάφη της Βρετανίας έκαναν περιπολία στα σύνορα της Ρωσίας σε 12ωρη αποστολή με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα πως δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν περιπολία στα σύνορα της Ρωσίας σε μια 12ωρη αποστολή νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μαζί με δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, έχοντας ως φόντο τις πρόσφατες διεισδύσεις ρωσικών drone και αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Ήταν μια σημαντική κοινή αποστολή με τους συμμάχους μας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι.

«Αυτό όχι μόνο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αντίληψης των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αλλά και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα της ενότητας του ΝΑΤΟ στον Πούτιν και τους αντιπάλους μας», πρόσθεσε ο Χίλι.

Ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης RC-135 Rivet Joint και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-8A Poseidon πέταξαν από την περιοχή της Αρκτικής πάνω από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία την Πέμπτη, με τη συνδρομή ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας KC-135.

Το Λονδίνο είπε πως η επιχείρηση ακολούθησε τις διεισδύσεις στους εναέριους χώρους κρατών μελών του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας.

