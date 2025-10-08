Φον ντερ Λάιεν: Αντιμέτωπη με «υβριδικό πόλεμο» η Ευρώπη - «Δεν είναι τυχαία» τα περιστατικά drone

Στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει τη διχόνοια» στην Ευρώπη, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Φον ντερ Λάιεν: Αντιμέτωπη με «υβριδικό πόλεμο» η Ευρώπη - «Δεν είναι τυχαία» τα περιστατικά drone
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση» δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα περιστατικά υπερπτήσεων drones πάνω από ευρωπαϊκά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε την Τετάρτη (08/10) ότι αυτά τα συμβάντα, σε συνδυασμό με άλλες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν υβριδικό πόλεμο, στον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί με μέτρα που υπερβαίνουν την παραδοσιακή άμυνα.

«Πρόκειται για μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία με στόχο να αποσταθεροποιήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διαιρέσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Και είναι καιρός να το ονομάσουμε με το όνομά του. Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η φον ντερ Λάιεν δεν ανέφερε ρητά ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για όλα τα περιστατικά, αλλά δήλωσε ότι είναι σαφές ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει τη διχόνοια» στην Ευρώπη.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αποδώσει ορισμένα από τα πρόσφατα περιστατικά στη Μόσχα.

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία από όλους μας. Μπορούμε είτε να κρυφτούμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα».

*Με πληροφορίες από Reuters

