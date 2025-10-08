«Βόμβα» από τον Ευρωπαίο επίτροπο Άμυνας: Επίθεση στο ΝΑΤΟ συζητά η Ρωσία

Πολλά στοιχεία ότι η Ρωσία συζητά επίθεση στο ΝΑΤΟ έχουν στην κατοχή τους οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης, αποκάλυψε ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους, σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα «Wyborcza».

Τον Αύγουστο του 2025, ο Ανώτατος Διοικητής των Αμερικανικών και Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (SACEUR), Πτέραρχος Άλεξους Γκρίνκεβιτς, προειδοποίησε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαίοι σύμμαχοι ενδέχεται να έχουν μόλις ενάμιση χρόνο στη διάθεσή τους για να προετοιμαστούν ενόψει μιας πιθανής παγκόσμιας στρατιωτικής σύγκρουσης με Κίνα και Ρωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πεκίνο και η Μόσχα ενδέχεται να συντονίσουν επίθεση μέχρι το 2027.

Προετοιμασία της Δύσης

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος υπογράμμισε τη σημασία της προετοιμασίας της Δύσης, όχι μόνο με βάση την εμπειρία της Ουκρανίας, αλλά και μέσω της ανάλυσης των ρωσικών τακτικών. Ο Κουμπίλιους σημείωσε επίσης ότι η τεχνογνωσία της Ουκρανίας στον τομέα της άμυνας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια της Ε.Ε., τονίζοντας ότι το Κίεβο είναι πρόθυμο να συνδράμει τους δυτικούς συμμάχους ενόψει μιας πιθανής ρωσικής επίθεσης.

Ήδη, η Πολωνία και η Δανία έχουν ανακοινώσει σχέδια αξιοποίησης της ουκρανικής εμπειρίας στην αντιμετώπιση των ρωσικών drones. Ουσιαστικά, οι ουκρανικές εταιρείες που κατασκευάζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη λειτουργούν ως ανεξάρτητα τάγματα drones. «Είναι αξιοσημείωτο το πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά εμπόδια υπό την πίεση της ρωσικής επιθετικότητας», τόνισε ο Κουμπίλιους.

Επιταχύνει τα σχέδια η Ρωσία

Στον αντίποδα, η Ρωσία φαίνεται να επιταχύνει το αρχικό στάδιο της στρατηγικής της, προετοιμαζόμενη για έναν ενδεχόμενο μελλοντικό πόλεμο με το ΝΑΤΟ. Εστιάζει κυρίως στη διαμόρφωση του πληροφοριακού και ψυχολογικού πλαισίου για μια τέτοια σύγκρουση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα διεξάγει συντονισμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φάσης, με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων φυσικών και ψυχολογικών συνθηκών για πιθανές στρατιωτικές κρίσεις.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια η Ρωσία έχει εξαπολύσει σειρά φανερών και μυστικών επιθέσεων κατά κρατών-μελών του ΝΑΤΟ – από δολιοφθορές και ηλεκτρονικό πόλεμο, έως παρεμβολές GPS και εμπρησμούς. Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση στρατιωτικών μονάδων και ενίσχυση βάσεων στα δυτικά σύνορά της. Οι επιθέσεις αυτές, είτε ανοικτές είτε συγκαλυμμένες, εξυπηρετούν πολιτικούς και στρατηγικούς στόχους τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σκοπός της Μόσχας είναι να καλλιεργήσει φόβο στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και να διαβρώσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Το ευρύ φάσμα των υβριδικών επιθέσεων που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και τα προσχηματικά αφηγήματα περί "ξένων επιθέσεων", στοχεύουν στη δημιουργία της εντύπωσης ότι μια καταστροφική σύγκρουση απειλεί πλέον ολόκληρη την ήπειρο.

