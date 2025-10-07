Οργισμένη αντίδραση Μόσχας για τους Tomahawk: «Σοβαρή κλιμάκωση»
Το Κρεμλίνο ζήτησε διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον για την πιθανή προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία
Διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον περιμένει το Κρεμλίνο σχετικά με την πιθανή προμήθεια πυραύλων Tomahawkστην Ουκρανία, λέγοντας ότι τέτοια όπλα θα μπορούσαν θεωρητικά να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε ότι η Μόσχα θα θεωρούσε την προμήθεια Tomahawk στο Κίεβο ως σοβαρή κλιμάκωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Από τη δικιά του μεριά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα (06/10), ότι θα ήθελε να γνωρίζει τι σκοπεύει να κάνει το Κίεβο με τους Tomahawk προτού συμφωνήσει να τους προμηθεύσει, καθώς δεν επιθυμεί να κλιμακώσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.