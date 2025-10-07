Οργισμένη αντίδραση Μόσχας για τους Tomahawk: «Σοβαρή κλιμάκωση»

Διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον περιμένει το Κρεμλίνο σχετικά με την πιθανή προμήθεια πυραύλων Tomahawkστην Ουκρανία, λέγοντας ότι τέτοια όπλα θα μπορούσαν θεωρητικά να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε ότι η Μόσχα θα θεωρούσε την προμήθεια Tomahawk στο Κίεβο ως σοβαρή κλιμάκωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σχεδόν ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ρωσία βρίσκεται εντός της εμβέλειας των πυραύλων Tomahawk. Institute for the Study of War

Από τη δικιά του μεριά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα (06/10), ότι θα ήθελε να γνωρίζει τι σκοπεύει να κάνει το Κίεβο με τους Tomahawk προτού συμφωνήσει να τους προμηθεύσει, καθώς δεν επιθυμεί να κλιμακώσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης