Λαβρόφ: «Δεν πιστεύουμε» ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει αποφάσεις για τους Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Σε αυτή την εικόνα αρχείου από βίντεο που παρέχεται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Porter (DDG 78) εκτοξεύει έναν πύραυλο χερσαίας επίθεσης tomahawk στη Μεσόγειο Θάλασσα, στις 7 Απριλίου 2017.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει οριστική απόφαση για το ζήτημα της αποστολής - διαμέσω της ΕΕ - πυραυλικών συστημάτων Τομαχοκ στην Ουκρανία.

Κατά την ανάγνωσή του, η στάση της Ουάσινγκτον διαμορφώνεται και υπό ευρωπαϊκές πιέσεις, με την αμερικανική πλευρά να επιδιώκει να δείξει ότι συνυπολογίζει τις απόψεις των συμμάχων της. Η Μόσχα πάντως από την πλευρά της προειδοποιεί ότι τυχόν αποστολή Τόμαχοκ, με δυνατότητα πλήγματος βαθιά εντός ρωσικού εδάφους, θα θεωρηθεί κλιμάκωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσινγκτον «εξετάζει» το ουκρανικό αίτημα για προμήθεια πυραύλων Cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου Τόμαχοκ, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Η συζήτηση επί της ουσίας αφορά τη δυνατότητα ουκρανικών πληγμάτων σε βάθος, που θα ενίσχυε την ικανότητα της Ουκρανίας να στοχεύει στρατιωτικές υποδομές στα μετόπισθεν της πρώτης γραμμής.

Το πολιτικό φόντο στη Μολδαβία

Επιπρόσθετα πάντως ο Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής στη Μολδαβία «παραποιήθηκε». Τα επίσημα αποτελέσματα δείχνουν σαφή επικράτηση του φιλοευρωπαϊκού κόμματος έναντι του φιλορωσικού, εξέλιξη που ενισχύει την πορεία ένταξης της χώρας στην ΕΕ και την απομάκρυνση από την επιρροή της Μόσχας και θεωρείται ως ένα ακόμη «αγκάθι» στο πλευρό της Ρωσίας.

