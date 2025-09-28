Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα Ζελένσκι για πυραύλους Τόμαχοκ

Το αίτημα της Ουκρανίας στην απόκτηση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκανε γνωστό ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

«Σίγουρα εξετάζουμε ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους» ανέφερε ο Βανς λίγα 24ωρα αφότου ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ πυραύλους Τόμαχοκ «για να αναγκάσουμε τον Πούτιν να συνάψει ειρήνη».

Εκείνος όμως που θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία αυτή, είναι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρίνισε.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε μιλώντας σε εκπομπή γνωστού αμερικανικού δικτύου πως «επιδιώκουμε ενεργά την ειρήνη από την αρχή της διακυβέρνησης μας, αλλά οι Ρώσοι πρέπει να ξυπνήσουν και να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν έχουν πολλά να δείξουν».

Ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας καθώς αντεπιτίθεται σε συνεχή μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με μη drones.

Μια τέτοια παράδοση όπλων σχεδόν σίγουρα θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κλιμάκωση του πολέμου της στην Ουκρανία.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει απορρίψει αιτήματα της Ουκρανίας για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει απογοητευμένος από την άρνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.