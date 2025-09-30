Bλαντιμίρ Πούτιν: Η Ρωσία θα επικρατήσει στην Ουκρανία - «Είναι μία δίκαιη μάχη»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δημοσίευσε ένα βίντεο που συσπειρώνει τη Ρωσία πίσω από την ολοκληρωτική εισβολή του στην Ουκρανία, αποκαλώντας την «δίκαιη μάχη». Ο Ρώσος πρόεδρος απευθύνθηκε στο έθνος, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία έχει την ευκαιρία να ανακτήσει εδάφη, σε μια σημαντική ανατροπή της προηγούμενης θέσης του ότι το Κίεβο θα πρέπει να παραχωρήσει Γη για να τερματίσει τις μάχες.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε επίσης ότι εξετάζει το αίτημα του Κιέβου να αποκτήσει πυραύλους κρουζ Tomahawk για επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία. «Τα μαχητικά και οι διοικητές μας εξαπολύουν επίθεση, και ολόκληρη η χώρα, όλη η Ρωσία, διεξάγει αυτή τη δίκαιη μάχη και εργάζεται σκληρά», δήλωσε ο Πούτιν σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

«Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για την Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, πολεμάμε και επικρατούμε». Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του λένε ότι η εισβολή είναι μια απρόκλητη ιμπεριαλιστική προσπάθεια αρπαγής γης.

Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το 19% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, και ένα μεγάλο τμήμα εδάφους στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με χάρτες από το πεδίο της μάχης.

