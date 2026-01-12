Εργασιακό «λίφτινγκ»: Όλες οι αλλαγές για προσλήψεις, άδειες, 4ήμερη εργασία, 13ωρο και υπερωρίες

Πώς ο νέος εργασιακός νόμος ευνοεί το εισόδημα των εργαζομένων με επιπλέον ποσά έως 119 ευρώ και γιατί η άρνηση στο ελαστικό ωράριο δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση

Σε πλήρη εφαρμογή αναμένεται να τεθεί ο νέος εργασιακός νόμος με κομβικό σημείο το ελαστικό ωράριο (τετραήμερο και 13ωρο) σε όφελος εργαζομένων και επιχειρήσεων, αλλά με την πρόβλεψη πως η άρνηση εργαζομένου δεν μπορεί να οδηγήσει σε βλαπτική μεταβολή της εργασιακής σχέσης του όπως και σε απόλυση. Ήδη η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, υπέγραψε τις τρεις πρώτες αποφάσεις για την εφαρμογή του, που αφορούν, σύμφωνα με την Απογευματινή:

1. Την υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στους εργαζομένους του εκπαίδευση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και λαβής Χάιμλιχ, αναλόγως αν απασχολεί έως 50 ή περισσότερους σε μία εγκατάσταση, τουλάχιστον ανά τρία έτη και τουλάχιστον για το μισό προσωπικό.

2. Την ενσωμάτωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των περαιτέρω απλουστεύσεων (κατάργηση εντύπων κ.λπ.) που εισήγαγε ο νέος εργασιακός νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους» (Ν. 5239/2025). Με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση αναβαθμίζονται οι λειτουργίες του ΓΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ενώ θα τεθεί σε λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου.

3. Την ενοποίηση των πολιτικών που σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας καθώς και με τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών, στο πλαίσιο περαιτέρω μείωσης της γραφειοκρατίας.

Επιπλέον, οι μεγάλες αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος είναι:

4. Απασχόληση έως 13 ώρες ημερησίως: Προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζομένου να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ’ εξαίρεση) σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Μέχρι τώρα το 13ωρο ίσχυε για δύο εργοδότες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η 40ωρη εβδομαδιαία εργασία. Σημειώνεται ότι οι 13 ώρες εργασίας δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση αλλά μεμονωμένα.

5. Μισθολογική προσαύξηση υπερωριών: Συνοδεύονται από τις νόμιμες προσαυξήσεις (συν 40%). Αυτό διασφαλίζεται και από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η επιπλέον ώρα απασχόλησης θεωρείται παράνομη και οφείλεται προσαύξηση 120%. Ο εργαζόμενος ευνοείται μισθολογικά και μπορεί να λάβει επιπλέον έως 119 ευρώ.

6. Διευθέτηση χρόνου εργασίας: Εισάγεται η δυνατότητα τετραήμερης απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο για ένα εξάμηνο). Η διευθέτηση μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία, μηνιαία έως και σε ετήσια βάση, ενώ για την όποια μετατροπή στο ωράριο απασχόλησης απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση των εργαζομένων,

7. Προσλήψεις-εξπρές: Δίνει τη δυνατότητα για fast track διαδικασίες στις μεταβολές προσωπικού μέσω εφαρμογής στο κινητό ώστε να μπορούν να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι, ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως είναι οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα, σε εστίαση, καταλύματα και ξενοδοχειακές μονάδες. Πριν από την έναρξη της απασχόλησης ο εργοδότης δηλώνει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τους ουσιώδεις όρους εργασίας. Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση και πρέπει να την αποδεχθεί, μέσω της ίδιας εφαρμογής, πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

8. Οικειοθελής αποχώρηση: Με το ισχύον καθεστώς, όταν μια σύμβαση λήγει οικειοθελώς από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης δεν μπορεί να προσλάβει άμεσα άλλον εργαζόμενο, αλλά θα πρέπει να παρέλθει δεκαήμερο, διαφορετικά ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για απόλυση. Με τις fast track προσλήψεις και αποχωρήσεις, η αντικατάσταση θα γίνεται άμεσα.

9. Υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία: Οι απασχολούμενοι θα έχουν δικαίωμα να εργαστούν επιπλέον του οκταώρου τους, λαμβάνοντας την αντίστοιχη προσαύξηση 40%.

10. Σπαστή άδεια: Εισάγεται περισσότερη αυτονομία στην κατανομή της ετήσιας άδειας. Σήμερα η κατάτμηση του χρόνου (σπαστή άδεια) επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση σε δύο περιόδους, από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαήμερου εβδομαδιαίας εργασίας και 10 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου, ύστερα από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου.

