Κεραμέως: Δεν καταργείται ούτε το 8ωρο ούτε το πενθήμερο - Τι αλλάζει με το 13ωρο

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, την τετραήμερη εργασία, τις αυξήσεις, αλλά και πως δρομολογείται η «βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας».

Κεραμέως: Δεν καταργείται ούτε το 8ωρο ούτε το πενθήμερο - Τι αλλάζει με το 13ωρο

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως 

Στις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στάθηκε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, την τετραήμερη εργασία, τις αυξήσεις, αλλά και πως δρομολογείται η «βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας».

Αρχικά η υπουργός τόνισε πως μερικές διατάξεις του νομοσχεδίου ψηφίστηκαν με πάνω από 220 βουλευτές, ενώ το μισό νομοσχέδιο ψηφίστηκε πάνω από τα 3/5 της ελληνικής Βουλής. «Πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι κάτι που ψηφίζεται με τόσο μεγάλη πλειοψηφία;» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις 40 ώρες, 6 συνεδριάσεις, ξαφνικά επέλεξε να φύγει από την ψηφοφορία και να μην ψηφίσει καθόλου» αποδίδοντας την αποχώρηση στην ονομαστική ψηφοφορία σε ένα ένα τα άρθρα που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία.

Τι είπε για την τετραήμερη εργασία και το 13ωρο

Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι το νομοσχέδιο ενισχύει το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα. Όπως ανέφερε: «Μέχρι τώρα αυτό επιτρεπόταν μόνο για 6 μήνες το χρόνο. Άρα επεκτείνεται αυτό το δικαίωμα να ζητήσει τετραήμερη εργασία για όλο τον χρόνο».

Σύμφωνα με την υπουργό, η θέση του εργαζόμενου ενισχύεται σημαντικά, δεδομένου ότι η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, δίνοντας μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στους εργαζόμενους.

Αναφερόμενη στο 13ωρο η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε: «Δεν καταργείται το 8ωρο, δεν καταργείται το πενθήμερο. Αυτή η ρύθμιση είναι μία κατ’ εξαίρεση ρύθμιση που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο, και μόνο εάν συμφωνεί ο εργαζόμενος».

Επιπλέον, η ρύθμιση προσφέρει μεγαλύτερες αποδοχές σε σχέση με όσα ίσχυαν για εργαζόμενους που απασχολούνταν σε δύο εργοδότες, χωρίς να θίγει τα θεσπισμένα χρονικά όρια εργασίας.

