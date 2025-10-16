Νίκη Κεραμέως: Ήρθε ο καιρός να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην πρόοδο της χώρας πάνω από κόμματα»

«Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν τα μισά άρθρα του εργασιακού νομοσχεδίου, παρά τις μεγάλες κοινοβουλευτικές αντιδράσεις», είπε μεταξύ άλλων η υπουργός εργασίας


Eurokinissi
Υποκριτική και επιτηδευμένη χαρακτήρισε τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τον τρόπο που τοποθετήθηκαν διά της ψήφου τους στο εργασιακό νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, πάνω από 180 βουλευτές, ήτοι τα 3/5 του βουλευτικού σώματος, υπερψήφισαν τα 47 από τα 97 άρθρα, δηλαδή το μισό σχεδόν νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητούσε εξαρχής την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η ευεργετικότητα των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, υπέρ εργαζομένων και επιχειρήσεων, επιβεβαιώνεται από τον αριθμό ψήφων που συγκέντρωσαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διάταξη με την οποία προβλέπεται η επέκταση προστασίας από απόλυση σε ανάδοχες μητέρες, καθώς και η διάταξη που προβλέπει την άδεια μητρότητας στην αναδοχή, οι οποίες συγκέντρωσαν 230 και 228 ψήφους αντίστοιχα.

Ευρύτατη πλειοψηφία συγκέντρωσε και η διάταξη που διασφαλίζει το ακατάσχετο, ανεκχώρητο και αφορολόγητο του επιδόματος γονικής αδείας με 229 ψήφους.

'Αλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα που έτυχαν ευρύτατης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αποτελούν η διάταξη που απαγορεύει κάθε βλαπτική μονομερή μεταβολή στην περίπτωση ένταξης στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με 207 θετικές ψήφους.

Διακριτή θέση στη διαδικασία ψηφοφορίας καταλαμβάνει η διάταξη υπέρ της προστασίας από απόλυση, λόγω άρνησης παροχής υπερωριακής απασχόλησης, με συνολικά 200 ψήφους, παρά τις άκαιρες αντιδράσεις που έτυχε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού διαλόγου».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά:

«Καλωσορίζουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον δρόμο του κοινοβουλευτικού ορθολογισμού.

Παρά το γεγονός ότι εξαρχής επιστράτευσαν οιμωγές και ανακρίβειες, για να υποστηρίξουν τις ιδεοληπτικές αντιλήψεις τους, επέλεξαν, έστω και στο παρά πέντε, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και να υπερψηφίσουν διατάξεις οι οποίες επεκτείνουν και προασπίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, ενισχύουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Μία ανάπτυξη η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, από τις οποίες επωφελούνται άπαντες.

Η σημερινή αγορά εργασίας παρουσιάζει μία ιδιαίτερα θετική εικόνα, με την ανεργία να έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 17ετίας, στο 8,1%, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να έχει φτάσει τις 500.000 μέσα στην τελευταία πενταετία, ενώ, παράλληλα, αυξάνει το ποσοστό θέσεων πλήρους απασχόλησης, το οποίο έχει ξεπεράσει το 76%.

Για την περαιτέρω τόνωσή της, απαιτούνται στοχευμένες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, όπως αυτές που περιλάμβανε το εργασιακό μας νομοσχέδιο, πολλές από τις οποίες αναγνώρισαν διά της ψήφου τους κόμματα της αντιπολίτευσης.

Έχω δηλώσει επανειλημμένως και το πιστεύω ακράδαντα ότι ήρθε ο καιρός, πέρα και πάνω από κόμματα, να συμβάλλουμε όλοι μαζί, μέσα από έναν διαρκή και εποικοδομητικό διάλογο, στην πρόοδο της χώρας και εν προκειμένω στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς εργασίας, μακριά από υποκριτικές και επιτηδευμένες αντιλήψεις».



