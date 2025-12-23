Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

Μετά δυσκολίας διεξάγεται η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, την στιγμή που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποίησε τους αγρότες των μπλόκων θέτοντάς τους προ των ευθυνών τους.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο μεταξύ άλλων και σχετικά με το θέμα της οδικής ασφάλειας λόγω των αγροτικών μπλόκων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους». Το παραπάνω μήνυμα για τους παρακαμπτήριους, απευθυνόταν ξεκάθαρα προς τους αγρότες, για να επισημανθεί το πρόβλημα που δημιουργούν.

Συνεδρίαση του Υπουργικόυ Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου Eurokinissi

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση ΕΛΑΣ.

Ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση

Στον άξονα του Ε65, οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα διόδια των Μαλγάρων όπου το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία εντός της ημέρας. Στην Εγνατία Οδό, το μπλόκο της Κομοτηνής ανοίγει πλήρως τον αυτοκινητόδρομο έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στέλνοντας μήνυμα προτεραιότητας στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Παρομοίως, στην Ήπειρο, το μπλόκο Καλπακίου θα παραμείνει ανοιχτό για τους εκδρομείς, ενώ στην Τύρια Ιωαννίνων οι αγρότες επιτρέπουν τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων.

Στην Πάτρα, το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική οδό παραμένει ενεργό, με τις αστυνομικές αρχές να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το αν είναι εφικτός ο ασφαλής διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις ενισχύονται στον Προμαχώνα με νέα πομπή τρακτέρ, αν και ο μεθοριακός σταθμός θα παραμείνει ανοιχτός για τα φορτηγά κατά τις ημέρες των εορτών.

Διαφοροποίηση στα σύνορα

Διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τα Σκόπια, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

