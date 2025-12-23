Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

Το μήνυμα για τους παρακαμπτήριους, απευθυνόταν ξεκάθαρα προς τους αγρότες, για να επισημανθεί το πρόβλημα που δημιουργούν

Newsbomb

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά δυσκολίας διεξάγεται η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, την στιγμή που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποίησε τους αγρότες των μπλόκων θέτοντάς τους προ των ευθυνών τους.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο μεταξύ άλλων και σχετικά με το θέμα της οδικής ασφάλειας λόγω των αγροτικών μπλόκων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους». Το παραπάνω μήνυμα για τους παρακαμπτήριους, απευθυνόταν ξεκάθαρα προς τους αγρότες, για να επισημανθεί το πρόβλημα που δημιουργούν.

μητσοτάκης υπουργικο

Συνεδρίαση του Υπουργικόυ Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου

Eurokinissi

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση ΕΛΑΣ.

arxeio-lhpshs.jpg

Ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση

Στον άξονα του Ε65, οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα διόδια των Μαλγάρων όπου το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία εντός της ημέρας. Στην Εγνατία Οδό, το μπλόκο της Κομοτηνής ανοίγει πλήρως τον αυτοκινητόδρομο έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στέλνοντας μήνυμα προτεραιότητας στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Παρομοίως, στην Ήπειρο, το μπλόκο Καλπακίου θα παραμείνει ανοιχτό για τους εκδρομείς, ενώ στην Τύρια Ιωαννίνων οι αγρότες επιτρέπουν τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων.

Στην Πάτρα, το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική οδό παραμένει ενεργό, με τις αστυνομικές αρχές να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το αν είναι εφικτός ο ασφαλής διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις ενισχύονται στον Προμαχώνα με νέα πομπή τρακτέρ, αν και ο μεθοριακός σταθμός θα παραμείνει ανοιχτός για τα φορτηγά κατά τις ημέρες των εορτών.

Διαφοροποίηση στα σύνορα

Διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τα Σκόπια, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΥΞ ΛΑΞ «Για τις παλιές αγάπες...»

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

200 χρόνια Γιόχαν Στράους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Εκτροπές ακόμα και μέσα από χωματόδρομους - Ουρές χιλιομέτρων σε επαρχιακές οδούς - Βίντεο

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

13:54ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Samsung Ανακοινώνει τους Νικητές του Πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “Solve for Tomorrow”

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: «Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του - Προσπαθεί να μάθει τον λόγο από την τράπεζα», λέει ο δικηγόρος του

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» μοίρασαν δώρα και χαμόγελα - Επισκέφθηκαν το Ιατρικό Αθηνών

13:35ΚΟΣΜΟΣ

«Φάκελος Επστάϊν»: Στη δημοσιότητα 11.000 ακόμη αρχεία - Ο Τραμπ είχε καταχωρισθεί σε 8 πτήσεις με το ιδιωτικό του αεροσκάφος

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Αγρότες πέταξαν σανό, γάλα και κρεμμύδια έξω από γραφεία βουλευτών

13:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη και ο Μέσι σε ρόλο του Άη Βασίλη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

13:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χουγκάζ, απομένει η Τσεντεβίτα Ολίμπια

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Απαγχονισμένος άνδρας εντοπίστηκε στα Μάσαρη

13:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας σε μια διαφορετική συζήτηση με φοιτητές: «Δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης»

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης - 124 εκ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκ. δικαιούχους

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

08:49ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Φόβος και τρόμος για τους παραβάτες αλλά και για τα... παράνομα ζευγαράκια

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός «επιβίωσης» στις εθνικές οδούς - Οι εναλλακτικές και τα εμπόδια και οι προοπτικές αν ταξιδέψετε (Χάρτης)

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Αστρονομική ανακάλυψη του αιώνα: Ανακαλύφθηκε ένα νέο φεγγάρι που περιστρέφεται γύρω από τη Γη

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης: Πώς ο «Μουράτ» από τον Λίβανο της «έφαγε» 60.000 ευρώ

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τα Χριστούγεννα

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Βινς Ζαμπέλα: Νεκρός ο δημιουργός του Call of Duty - Η στιγμή που η Ferrari του συγκρούεται και τυλίγεται στις φλόγες

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Εισβολή μελών του Ρουβίκωνα στο δημαρχείο Ηλιούπολης - Βίντεο

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ