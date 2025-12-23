Δημογλίδου: Η τροχαία αποφασίζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Επιβεβλημένες οι εκτροπές κυκλοφορίας

Σε κατηγορηματική διάψευση των προσδοκιών για άνοιγμα των εθνικών οδών προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τροχαία δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων στα σημεία όπου παραμένουν παραταγμένα τρακτέρ.

Παρά τις εξαγγελίες των αγροτών για αναδιάταξη των δυνάμεών τους και απελευθέρωση λωρίδων κυκλοφορίας ενόψει των εορτών, η ΕΛ.ΑΣ. διαμηνύει ότι η κατάσταση στους δρόμους παραμένει αμετάβλητη και οι εκτροπές κυκλοφορίας κρίνονται επιβεβλημένες για λόγους ασφαλείας.

«Αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας», δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας όπου κινούνται πεζοί διαδηλωτές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας έθεσε το ζήτημα της διαχείρισης έκτακτων αναγκών, όπως μια πιθανή πυρκαγιά σε όχημα, σημειώνοντας ότι οι παρακαμπτήριες οδοί προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για την παροχή βοήθειας σε σχέση με τους αποκλεισμένους κεντρικούς άξονες.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν τοποθετούνται τροχονόμοι στα τμήματα που προτίθενται να ανοίξουν οι αγρότες, η κυρία Δημογλίδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρή, διερωτώμενη αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αστυνομικοί ως «σημαδούρες» ανάμεσα σε διαδηλωτές και βαρέα οχήματα. Κατέληξε δε, τονίζοντας ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Τροχαίας και όχι των διαμαρτυρομένων, επισημαίνοντας παράλληλα την τεράστια κινητοποίηση δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. που απαιτείται για τη διαχείριση της κατάστασης στο εθνικό οδικό δίκτυο.

