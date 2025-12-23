Αγρότες: «Ανακωχή» στα μπλόκα για τις γιορτές - Οι ανοιχτοί δρόμοι και οι εκτροπές της Τροχαίας

Σε ένα κλίμα εύθραυστης ισορροπίας ξεκινά η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικές κινήσεις καλής θέλησης για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.

Παρά την απόφαση των αγροτικών συνελεύσεων να επιτρέψουν τη διέλευση οχημάτων σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, η Ελληνική Αστυνομία παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζουν ότι οι ρυθμίσεις και οι εκτροπές της κυκλοφορίας σε εναλλακτικές διαδρομές κρίνονται επιβεβλημένες, καθώς η παρουσία αγροτών, κτηνοτρόφων και γεωργικών μηχανημάτων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ατυχημάτων.

Στον άξονα του Ε65, οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα διόδια των Μαλγάρων όπου το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία εντός της ημέρας. Στην Εγνατία Οδό, το μπλόκο της Κομοτηνής ανοίγει πλήρως τον αυτοκινητόδρομο έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στέλνοντας μήνυμα προτεραιότητας στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Παρομοίως, στην Ήπειρο, το μπλόκο Καλπακίου θα παραμείνει ανοιχτό για τους εκδρομείς, ενώ στην Τύρια Ιωαννίνων οι αγρότες επιτρέπουν τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη σε ορισμένα κομβικά σημεία. Στη σήραγγα των Τεμπών, παρά την ολοκλήρωση των συμβολικών αποκλεισμών, η Τροχαία επέβαλε την εκτροπή όλων των οχημάτων μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού για λόγους ασφαλείας. Στην Πάτρα, το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική οδό παραμένει ενεργό, με τις αστυνομικές αρχές να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το αν είναι εφικτός ο ασφαλής διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις ενισχύονται στον Προμαχώνα με νέα πομπή τρακτέρ, αν και ο μεθοριακός σταθμός θα παραμείνει ανοιχτός για τα φορτηγά κατά τις ημέρες των εορτών.

