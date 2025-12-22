Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτό το Καλπάκι για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων από σήμερα Δευτέρα

Σύσκεψη πραγματοποίησαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα, όπου και αποφάσισαν να διατηρήσουν τον δρόμο ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με γνώμονα τη διευκόλυνση των εκδρομέων που επέλεξαν τον νομό για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι αγρότες, χωρίς να προχωρήσουν στο κλείσιμο του δρόμου, ευχήθηκαν «Καλά Χριστούγεννα» στους διερχόμενους οδηγούς. Το συντονιστικό όργανο των αγροτών θα συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους.