Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

Η ΕΛ.ΑΣ τονίζει πως στα σημεία που υπάρχουν μπλόκα θα πραγματοποιούνται εκτροπές

Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών για τη διέλευση των φορτηγών για τέσσερις ώρες, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Λάρισας, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Eurokinissi
Το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου οι αγρότες κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας τις σήραγγες των Τεμπών, απαγορεύοντας τη κυκλοφορία των φορτηγών για περισσότερες από τρεις ώρες, ενώ λίγο μετά τις 16:00 άνοιξαν εκ νέου τις σύραγγες.

Την Τρίτη (23/12), οι αγρότες σχεδιάζουν την αναδιάταξη των τρακτέρ σε διάφορα σημεία των Εθνικών Οδών, ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Την ίδια ώρα η Τροχαία απαγόρευσε σε όλα τα οχήματα την κυκλοφορία για την ασφάλεια των οδηγών, θεωρώντας πως ο δρόμος που δίνουν οι αγρότες είναι πολύ στενός.

Η ΕΛ.ΑΣ τονίζει πως στα σημεία που υπάρχουν μπλόκα θα πραγματοποιούνται εκτροπές και δεν θα επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αφήσει να περάσουν αυτοκίνητα μέσα από τα μπλόκα όπου υπάρχουν στην άκρη του δρόμου τρακτέρ.

Από τη δική τους πλευρά οι αγρότες ξεκαθαρίζουν πως ανοίγουν δρόμους και διόδια και λένε πως οι οδηγοί μπορούν να πάνε διακοπές, αν η Τροχαία δεν τους εμποδίσει. Τα εμπόδια, όπως λένε, είναι μόνο για τα εμπορικά οχήματα, ενώ τα ΙΧ περνάνε κανονικά.

Οι διφορούμενες απόψεις δημιουργούν ένα μπέρδεμα και εγείρουν πλήθος ερωτημάτων για το αν θα μπορούν να πραγματοποιούν διελεύσεις οι εκδρομές, και σε περίπτωση που αυτό καταστεί δυνατό, δεν είναι ξεκάθαρο ποιες διαδρομές μπορούν να ακολουθήσουν με ασφάλεια οι οδηγοί.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

Στη Νίκαια οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση ανάμεσα στα τρακτέρ ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί πως αυτό είναι επικίνδυνο.

Στα Μάλγαρα το σχέδιο των αγροτών είναι να αφήσουν δύο λωρίδες ανοιχτές για τη διέλευση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, η Τροχαία λέει πως στα σημεία που υπάρχουν μπλόκα θα γίνονται εκτροπές των οχημάτων. Όπως είπαν, δεν θα αφήσουν τα οχήματα να περνούν ανάμεσα από τα τρακτέρ.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες

Σε βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Πελοπόννησο, οι αγρότες λένε πως θα δημιουργήσουν δίοδο για τα ΙΧ, όμως αυτό το μέτρο φαίνεται πως προσκρούει στην ασφάλεια που η αστυνομία λέει πως δεν εξασφαλίζεται.

Στην Καλαμάτα οι αγρότες δεν μοιάζουν διατεθειμένοι να φύγουν από τον δρόμο.

Και στην περιμετρική Πατρών παραμένει το μπλόκο. Οι αγρότες αφήνουν τα ασθενοφόρα, τα ΙΧ και τα λεωφορεία. Ωστόσο, δεν θα αφήσουν τα φορτηγά να περάσουν.

Τη σκυτάλη παίρνουν οι αγρότες στην Εύβοια

Έτοιμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις παρουσιάζονται οι αγρότες στη Χαλκίδα, που σχεδιάζουν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου να στήσουν μπλόκα και να κλείσουν την Υψηλή Γέφυρα, έχοντας ήδη παρατάξει τα τρακτέρ τους στο σημείο.

Έντονο κυκλοφοριακό στον άξονα Θήβα – Λιβαδειά

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στον άξονα Θήβα – Λιβαδειά. Οι Αρχές εκτρέπουν την κυκλοφορία από τη Ριτσώνα. Ωστόσο, στον δρόμο επικρατεί συμφόρηση, ενώ την κατάσταση επιδεινώνει και η βροχή.

Μπλόκα σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ιωάννινα

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65, όπως και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65.

Για την Τρίτη, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνει από μία λωρίδα ανοιχτή ανά κατεύθυνση.

Οι αγρότες στα Τύρια Ιωαννίνων θα αποκλείσουν έως τις 10 το βράδυ της Δευτέρας τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου

