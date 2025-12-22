Αγρότες: «Ανοίγει» η Εγνατία Οδός για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που έλαβαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφου του μπλόκου, η Εγνατία Οδός θα παραδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ημέρες των εορτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών και η αποφυγή της ταλαιπωρίας των εκδρομέων.

Οι αγρότες πάντως παραμένουν σε ετοιμότητα, με τον σχεδιασμό για τις κινητοποιήσεις μετά τις 26 του μήνα να αναμένεται να καθοριστεί σε νέα τους συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι περίπου τις 17:00 οι σήραγγες στα Τέμπη θα είναι αποκλεισμένες από τους αγρότες. Την ίδια ώρα, η αστυνομία προχώρησε για λόγους ασφαλείας στην πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας και για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

