Εγνατία Οδός: Κινητοποιήση αγροτών στα διόδια Δροσοχωρίου το Σάββατο

Κινητοποίηση στα διόδια Δροσοχωρίου, στην Εγνατία Οδό, θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο (19/12) κτηνοτρόφοι και αγρότες του Νομού Ιωαννίνων.

Οι αγρότες στις εντεκάμισι θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στην περιοχή της Μπάφρας και στην συνέχεια θα κινηθούν με τα τρακτέρ τους στα διόδια.

Εκεί θα παραταχθούν όχι για να αποκλείσουν την Εγνατία αλλά για να ανοίξουν τις μπάρες αφήνοντας ελεύθερη την διέλευση για τους οδηγούς και στα δύο ρεύματα.

Θα παραμείνουν στο σημείο για τέσσερις ώρες περίπου. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλη την χώρα.

