Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Βίντεο
Σε τρίωρο αποκλεισμό της μίας εκ των δύο γεφυρών που συνδέουν την Εύβοια με την ηπειρωτική χώρα προχώρησαν οι αγρότες στις 19:00
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο κλείσιμο της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας προχώρησαν στις 19:00 της Παρασκευής (19/12) οι αγρότες της Εύβοιας.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η νέα γέφυρα, μία εκ των δύο που συνδέουν το νησί με τη Στερεά Ελλάδα, θα παραμείνει κλειστή έως τις 22:00.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Βίντεο
19:06 ∙ LIFESTYLE
GNTM: Όσα θα δούμε στον μεγάλο τελικό – Ποιος σηκώνει την κούπα;
13:20 ∙ WHAT THE FACT