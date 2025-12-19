Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Βίντεο

Σε τρίωρο αποκλεισμό της μίας εκ των δύο γεφυρών που συνδέουν την Εύβοια με την ηπειρωτική χώρα προχώρησαν οι αγρότες στις 19:00

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Βίντεο
Στο κλείσιμο της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας προχώρησαν στις 19:00 της Παρασκευής (19/12) οι αγρότες της Εύβοιας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η νέα γέφυρα, μία εκ των δύο που συνδέουν το νησί με τη Στερεά Ελλάδα, θα παραμείνει κλειστή έως τις 22:00.

