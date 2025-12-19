Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα στο αγροτικό μπλόκο Πλατύκαμπου

Επικίνδυνες στιγμές βίωσαν το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) επιβάτες ενός ασθενοφόρου ιδιωτικού νοσοκομείου, όταν το όχημα έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας, η οποία είχε κλείσει την οδό λόγω του αγροτικού μπλόκου στην περιοχή.

Το ασθενοφόρο μετέφερε δύο ασθενείς από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο συνοδηγός του ιδιωτικού ασθενοφόρου.

Μέσα στο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. βρισκόταν ολόκληρη διμοιρία, σύμφωνα με το OPEN.

O τραυματισμένος συνοδηγός ανέφερε ότι τα φώτα της κλούβας ήταν κλειστά, το όχημα ήταν τοποθετημένο κάθετα στο οδόστρωμα, ενώ δεν υπήρχαν προειδοποιητικά σήματα στον δρόμο.

Από τη μεριά της Αστυνομίας αναφέρουν ότι τα αλάρμ του οχήματος ήταν ανοιχτά.

Διαβάστε επίσης