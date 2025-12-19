Τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα έπειτα από παράσυρση από φορτηγό

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, και ειδικότερα επί της οδού Βόλου.

Μια γυναίκα παρασύρθηκε στο ύψος του “Λαμπίκο” από φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από τις ρόδες του οχήματος, σύμφωνα με το Onlarissa.

Οι πυροσβέστες την απεγκλώβισαν ωστόσο ήταν αργά, καθώς η άτυχη γυναίκα δυστύχως κατέληξε.

